L’editoriale

È l’ora più buia per Kiev e l’Europa: Trump ha fretta, Putin no

Mara Morinipolitologa
23 novembre 2025 • 20:46

Gli Stati Uniti del tycoon stanno approfittando della situazione per isolare e indebolire il Vecchio continente di concerto con Mosca. L’unica cosa che sta facendo l’Europa è l’esternazione pubblica dei propri limiti con i quali vorrebbe affrontare la Russia

Nulla accade per caso in politica. Ogni decisione è ponderata strategicamente, deliberata e pianificata nel tempo tanto più la posta in gioco è elevata, ma la sua efficacia dipende anche dal “tempismo” dell’azione ovvero dalla capacità di cogliere un’opportunità al momento giusto. Il piano di 28 punti, elaborato da Steve Witkoff per gli Usa e da Kirill Dmitriev per la Russia, era già stato discusso e modificato durante il vertice in Alaska del 15 agosto scorso a conferma che la guerra in Ucraina

Mara Morinipolitologa

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).

