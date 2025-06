Non moriremo difendendo con le armi le capitali europee. Moriremo di fronte a un ospedale dismesso o nella disperazione di un lavoro trasformato in quotidiano strumento di ricatto: l’unica conseguenza realistica di queste scelte è che il futuro che ci attende sarà la grecizzazione dell’Europa

L’agonia dell’Europa è finita. Con la sottomissione al “papino” che, anche grazie al suo “linguaggio forte”, costringe i leader europei a firmare il proprio declino barattando il welfare con la guerra. Come suona strano il loro entusiasmo: contenti di aver firmato la nostra condanna a morte piegandosi al ricatto di colui che rappresenta gli interessi di chi ci venderà le armi che compreremo. Che si fotta il conflitto d’interessi, quel vecchio simulacro liberale che ormai anche a nominarlo scappa da ridere a chi la politica la fa per mestiere e s’impegna soltanto a garantirli i conflitti d’interesse, non certo a evitarli.

L’agonia dell’Europa è finita perché qui probabilmente finisce l’Europa. Quell’Europa che per quasi un secolo ci ha preservato dalla guerra. Adesso scopriamo che era un errore. Così scrivono sulle prime pagine dei giornali progressisti i cantori della guerra, che s’affannano a dirci che siamo generazioni debosciate e che solo il lavacro del sangue può ravvivare i nostri valori.

Banalità da quinta elementare, pronunciate da intellettuali che non si distinguono, quanto a intelligenza, dalla citazione da baci perugina con cui Giorgia Meloni giunge in parlamento a difendere la necessità di armarci. Neanche i ghostwriter riescono ad essere originali, oggigiorno.

Non è un trionfo

Peccato che quei cantori di guerra hanno vissuto solo la pace: sono stati protetti da ospedali pubblici, hanno avuto lavori a tempo indeterminato, mutui per comprare le case dei loro sogni e probabilmente attendono laute pensioni a celebrare le loro vite di successo. Mentre le generazioni debosciate a cui indicano la via delle armi combattono la loro guerra privata ogni giorno, lavoratori impoveriti costretti a farsi la guerra tra loro e a vivere un tempo perennemente sospeso tra la miseria e la paura.

Eppure sbagliano i cantori della guerra che celebrano la fine dell’Europa come se fosse un suo trionfo. Non moriremo sotto un assedio, difendendo con le armi Lisbona da un fantasioso attacco della Russia che tutti sanno essere solo uno specchietto per le allodole, per giustificare l’avidità di un capitalismo che usa l’economia di guerra per scappare dalle proprie imperdonabili responsabilità ecologiche e sociali. Come l’antrace di Colin Powell, come la bomba atomica che l’Iran produrrà tra pochi giorni e intanto sono passati vent’anni.

L’agonia dell’Europa è finita e noi non moriremo sotto le armi che stiamo per comprare dal nostro compiaciuto paparino: «Macchine meravigliose», le ha definite così l’altra notte, subito dopo aver attaccato uno stato sovrano.

E il mio disgusto si accresce: cosa abbiamo fatto di male per passare dalle macchine meravigliose di Leonardo da Vinci a quelle di Donald Trump? Ma non moriremo così, moriremo soli di fronte a un ospedale dismesso o di disperazione e psicosi per il lavoro trasformato in strumento di ricatto quotidiano e di precarietà. E accadrà così quel che abbiamo sempre temuto: che la Grecia non fosse un evento episodico di sadismo pianificato politicamente, ma un vero e proprio esperimento sociale su come sarebbe finita l’Europa. Perché in questo penoso baratto tra armi e welfare l’Europa ha accettato il rischio di una grecizzazione delle nostre condizioni di vita.

Cosa ci rimane

E a noi cittadini d’Europa, che resta da fare di fronte al leccaculismo di Mark Rutte, al ghigno perenne di Ursula von der Leyen, al cinismo ostentato di Friedrich Merz, al timore reverenziale di Giorgia Meloni per il razzista Donald Trump? Perché anche senza l’Europa ci sentiamo europei: e quel che pensavamo fosse una conquista si manifesta adesso come una condanna.

Cosa rimane a noi cittadini d’Europa in un tempo in cui all’Europa verrebbe facile ripartire, semplicemente amando il diritto più della forza, amando la propria storia di pace più della guerra? Non è mai stato così facile in fondo, se è vero che siamo dinanzi a una plateale sostituzione della civiltà del diritto con un’ennesima civiltà della forza.

Saranno forse i socialisti europei a salvarci? Ma i loro sforzi sono rivolti a schivare le opposizioni interne. A Elly Schlein che pronuncia parole di buon senso fa subito da contraltare il fuoco amico di quelli che vogliono assicurarsi che l’Europa muoia fino in fondo. Sono loro i veri becchini dell’Europa, la seppelliscono mentre si professano europeisti. In Germania cento socialdemocratici scrivono appelli contro il riarmo, ma lo fanno da dentro un partito che sta sempre accucciato dalle parti delle grosse coalizioni.

Che resta da fare ai cittadini d’Europa quando l’Europa ha scelto definitivamente di ficcarsi in un vicolo cieco? «Sono vittima innocente di un vicolo cieco e ne ho abbastanza di tutti questi soldati».

Le cose stanno esattamente così: siamo vittime innocenti di un vicolo cieco e siamo già stanchi di tutte queste armi che non portano da nessuna parte. Sono versi di una canzone di Tom Waits e questo mio articolo non è nient’altro che un blues per l’Europa. Una lettera d’amore dal fondo della nostra disperazione.

