Milano è sempre più il simbolo del cambiamento politico dell’ultimo decennio. Ai tempi dell’Expo, nel 2015, era la città dove tutti aspiravano in qualche modo a stare come individui, aziende e partiti. Non era soltanto la città più ricca e più avanzata, ma si presentava come modello di sviluppo e metropoli della qualità della vita. Ma mentre tutti cercavano il proprio palcoscenico meneghino, quel prototipo peccava decisamente di ottimismo consumandosi nelle proprie contraddizioni. In pochi anni Milano è diventata la casa politica del progressismo, ma questo è parte in causa del suo declino. Il mercato immobiliare ha escluso la classe media, le famiglie hanno lasciato spazio ai singoli, i salari della maggioranza dei cittadini sono troppo bassi per il costo della vita, le politiche verdi hanno reso difficili gli spostamenti e creato dei compartimenti stagni, la città si è riempita di edifici splendidi e sfavillanti ma anche ributtato nell’hinterland tanti che a Milano speravano di far fortuna.

Si è presentata sempre come città accogliente ed inclusiva, ma oggi sconta gli enormi problemi. Si può obiettare che questa dinamica si è verificata in molte città europee, ma si può ribattere che l’amministrazione non ha fatto nulla per rallentare questo processo. Beppe Sala, manager di successo prestato al Pd, è stato il totem del progressismo benestante in Italia. Diritti civili, politiche green, accoglienza la formula del primo cittadino: il simbolo di tutto quello che questo decennio si è mangiato e ha spazzato via sul piano politico.

Da città aperta, meritocratica e dinamica, Milano ha iniziato sempre di più a presentarsi come città di enclave e di circoletti dove la mobilità sociale è più miraggio che realtà. Oggi, nel segno della tradizione politica italiana, le inchieste della magistratura incombono sulla giunta e sugli imprenditori. Inchieste che potrebbero, come spesso accade, anche risolversi nel nulla e che impongono un atteggiamento garantista.

Ad ogni modo, il “caso Milano” fa discendere delle lezioni per la politica. La prima, per il centrosinistra, è che la difesa di ufficio della magistratura inquirente da ogni riforma non rende nessuno immune dalle inchieste. Vale al contrario anche per la destra naturalmente, il problema è il rapporto tra magistratura e politica e non soltanto quello tra potere giudiziario e destra. La seconda lezione è che Milano rappresenta alla perfezione la spaccatura politica del nostro tempo. Nelle elezioni nazionali e regionali in Lombardia prevale da anni nettamente il centrodestra, mentre nel capoluogo domina il centrosinistra.

Nulla cambierà sino a che la sinistra continuerà ad interessarsi a temi che piacciono alle minoranze e che, come nel caso dell’ambientalismo, complicano la vita della maggioranza e sino a quando la destra continuerà a presentare candidati che nella valli agricole e industriali funzionano ma in città vengono respinti. La Lombardia, in questo senso, è una metafora dello scontro nell’élite italiana tra la provincia produttiva e conservatrice e la metropoli educata e progressista.

La terza lezione è che allo stato attuale in Italia la qualità della vita non passa più dalle grandi città. La stabilità delle istituzioni, l’esistenza di una comunità, l’importanza della proprietà privata, la libertà di movimento e la sicurezza sono elementi che hanno un valore politico e che non possono essere rimpiazzate dai grattacieli, dai locali alla moda, dai pride e dalle piste ciclabili. Ciò non significa che questi ultimi debbano essere aboliti, ma che dei primi elementi devono tenere conto anche gli amministratori delle metropoli. Ecco allora che il “caso Milano” costringe tutti i partiti a riflettere sul modello di metropoli da proporre ai cittadini.

Se per la sinistra, visti i risultati, è tutto da rifare e ripensare, per la destra si tratta di non sbagliare un gol a porta vuota quando si voterà nel capoluogo lombardo dove l’amministrazione uscente è indebolita dalle inchieste oltre che dal peggioramento della qualità della vita. Tuttavia, per il litigioso centrodestra milanese non sarà facile. I pesi massimi dei partiti, politici di professione, vorranno giocarsi la poltrona di sindaco mentre per riprendersi Milano servirebbe un candidato in grado di unire periferie e grattacieli. Per fare cosa? Per proporre un modello che non tolga a Milano le proprie specificità, ma che aggiunga alla città pezzi della “buona vita”, della comunità e delle antiche libertà della provincia.

