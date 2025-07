Siamo esattamente al giro di boa della XIX legislatura che, se non ci saranno inciampi, chiuderà i suoi battenti nell’ottobre del 2027. È un tempo più che sufficiente, dunque, per trarre qualche bilancio su ciò che si è visto finora sul versante della funzionalità e della tenuta di ruolo costituzionale di un parlamento che, nel 2020, ha perso più di un terzo dei suoi rappresentanti.

Non è che abbiamo assistito a un grande dibattito pubblico sugli effetti del “parlamento bonsai”. È probabile che un certo silenzio sia dovuto anche al fatto che tutta la politica italiana, colpita da qualche schizzo di populismo prêt-à-porter, si convertì all’idea del taglio gradito nei sondaggi, perché nessuno voleva cedere vantaggi agli avversari.

Due furono le ragioni dichiarate della riforma: una prima, molto seducente, fu la riduzione delle spese per il venir meno del 36,5 per cento dei percettori d’indennità; una seconda fu quella della migliore funzionalità delle camere e della massima valorizzazione del rapporto tra eletto ed elettore, presagendo magnifiche sorti e progressive poggiate sul protagonismo del legislatore.

Vecchie abitudini

È andata così? A guardare i dati ufficiali diremmo proprio di no. Sicuramente non è andata così per la spesa complessiva impegnata dal bilancio per le due camere, che ha continuato a registrare lo stesso budget per coprire l’aumento di altre voci come quella della ristorazione, nonostante il minor numero di partecipanti al desco.

Oltre le più vili curiosità alimentari, però, va detto che il ruolo del legislatore non si è potuto giovare della riforma permanendo nel declino che l’ha visto negli ultimi decenni cedere posizioni al governo. I numeri ufficiali raccontano solo un ordinario adagiarsi sulle abitudini che hanno segnato nelle recenti legislature la riduzione del peso d’iniziativa delle camere nell’iniziativa legislativa.

All’altezza di giugno 2025, le leggi d’iniziativa parlamentare approvate alla Camera erano solo il 28,8 per cento, a fronte del 70 per cento d’iniziativa governativa, mettendoci dentro le leggi di conversione di decreti e i disegni di legge governativi.

Confronto con il passato

Non guardiamo ovviamente al confronto con la Prima repubblica, quando le leggi di origine parlamentare sopravanzavano quelle di origine governativa (nella X Legislatura, per esempio, tra gli anni ’80 e ’90, il rapporto era di 57 per cento a 42 per cento a favore dell’iniziativa parlamentare), ma tornerà forse utile una comparazione più ravvicinata.

Nella XVIII legislatura il governo aveva prodotto più leggi e il parlamento meno, ma in quella ancora precedente, la XVII, andò all’incirca come in quest’ultimo scorcio di legislatura, col 74,4 per cento dell’iniziativa governativa e il 24,3 per cento di quella parlamentare.

Dunque non è cambiato molto col taglio di 345 parlamentari: si è solo consolidato il ridimensionamento del legislativo riducendolo spesso al ruolo di mero ratificatore dell’iniziativa di governo, senza vederne rafforzata la fondamentale funzione di controllo.

E così il parlamento appare imprigionato nel reticolo delle usanze meno esaltanti dell’esecutivo, come il ricorso ai voti di fiducia (91 all’altezza di giugno 2025, un record, come osserva Openpolis) e la moltiplicazione compulsiva dei decreti legge (98, con una media di 3,5 al mese), vezzi certamente non nuovi nell’azione dei governi degli ultimi decenni, ma oggi ancora più onerosi perché il combinato disposto tra la riduzione dei parlamentari e la sciagurata legge elettorale a liste bloccate ha rafforzato de facto il capo del governo e le sue maggioranze.

Esercizi oratori

La mancata riforma dei regolamenti parlamentari, appena ritoccati solo per la necessaria riduzione in scala, che non prevedono, a differenza di altre democrazie europee, uno statuto delle opposizioni, e l’allontanamento sempre più forte dei cittadini dalle urne, hanno poi completato il quadro di un parlamento in declino.

Che però sembra molto attivo nella discussione di ordini del giorno: la Camera ne registra 4.847, pari a 168 al mese. Esercizi oratori di grandi gran pregio, non c’è che dire. Dubbia, però, la loro efficacia sulle scelte di governo.

