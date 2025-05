Il segretario di Stato Parolin si era mosso con felpata prudenza. Una candidatura amplificata dai media. Non ce l’ha fatta. Per la seconda volta si guarda lontano dall’Europa. Prevost è espressione esistenziale di una chiesa che va in missione

I gesti ampi delle mani e delle braccia, Robert Francis Prevost è entrato sulla scena mondiale come un attore consumato di Hollywood, ma è stata l’unica concessione visibile alla provenienza geografica. La sua elezione è la vittoria finale di papa Francesco, di un conclave meticcio costruito in dodici anni di pontificato, dove ogni appartenenza ne contiene un’altra.

Così, il primo papa nordamericano della storia non saluta in inglese ma si rivolge in spagnolo ai fedeli della sua diocesi di Chiclayo, rivendica più volte l’eredità, la continuità con papa Francesco. «Ancora conserviamo negli orecchi quella voce debole, ma sempre coraggiosa di Francesco, che benediva Roma». Un pontefice, Francesco, che ha dato la sua ultima «benedizione al mondo intero la mattina del giorno di Pasqua». «Dio ci vuole bene – ha proseguito papa Leone – ci ama tutti. Il male non prevarrà, siamo tutti nelle mani di Dio». E poi ponti, dialogo, perfino sinodalità, le parole su cui le congregazioni in questi giorni si erano unite ma anche divise.

Pietro Parolin

È stato eletto papa, alle ore 18.09, al quarto scrutinio come Joseph Ratzinger. Al termine di un pomeriggio di sole e di nuvole, con la piazza che si riempiva di giovani, nell’attesa si giocava a carte, si cantava, un prete si cospargeva il volto di crema solare, come fosse un’unzione. Qualcuno pregava.

Alle sei sembrava che anche la quarta votazione fosse andata a vuoto. In un gruppo di sacerdoti ucraini si è udita la parola Schiavon. Il paese natale di Pietro Parolin. E quando è sbuffato il bianco dalla Sistina tutti erano sicuri che sarebbe toccato a lui.

Il segretario di Stato, il primo italiano a tornare sul trono del Pescatore dopo 47 anni, avviato alla carriera diplomatica, alla grande scuola di Agostino Casaroli e di Achille Silvestrini. Due italiani cardinali tra i più importanti e influenti del Novecento, artefici di accordi e dí tessiture nella chiesa di Montini, non entrarono mai in conclave per limiti di età nel caso di Silvestrini o perché scomparsi prima, come Casaroli.

Parolin si era mosso con felpata prudenza, una candidatura ben amplificata da gran parte della stampa italiana. Invece, ancora una volta, il papabile italiano è uscito cardinale e non papa, come Angelo Scola nel 2013. E per la seconda volta c’è un papa non europeo. Un papa missionario, espressione letterale ed esistenziale di una chiesa che va in missione, che esce di casa per imparare un’altra lingua.

Un papa missionario

Un papa agostiniano che raccoglierà la lettera di papa Francesco ai vescovi americani. «Il vero ordo amoris che occorre promuovere... costruisce una fratellanza aperta a tutti, senza eccezioni», scrisse, rispondendo direttamente, senza nominarlo, al cattolico vice-presidente americano J.D. Vance, amante dei vicini, familiari e connazionali.

Con l’invito a schierarsi, per «tutti i fedeli della chiesa cattolica e per tutti gli uomini e le donne di buona volontà», «a non cedere a narrative che discriminano e causano inutili sofferenze ai nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati, a costruire ponti che ci avvicinino sempre più, a evitare muri di ignominia e a imparare a dare la nostra vita così come l’ha data Gesù Cristo per la salvezza di tutti».

Le ultime parole di un papa che stava morendo, il suo lascito a un papa americano. Un papa americano, non trumpista, che si rivolge a tutti i popoli, tutti, perché questa è la missione della chiesa, dirompente per i sovranismi. Un papa che si chiamerà Leone, come Leone XIII, il papa della Rerum Novarum, della questione sociale, delle cose nuove. Alla piazza di Roma il nome è piaciuto moltissimo. I cori sono andati avanti fino a sera.

