L’avanzare dell’intelligenza artificiale ha aperto una nuova frontiera: quella delle chatbot terapeutiche. Ma la relazione fra paziente e terapeuta si sviluppa attraverso molteplici canali verbali e non verbali: espressioni facciali, movimenti del corpo, tono, intonazione, ritmo e silenzi. Le chabots possono avere un ruolo complementare o come supporto temporaneo in attesa di un contatto umano. Il rischio è che siano i giovani e le fasce deboli a fruire di un aiuto gratuito e non controllato

L’avanzare dell’intelligenza artificiale ha aperto una nuova frontiera: quella delle chatbot terapeutiche. Si tratta di software che possono simulare una conversazione umana e uno scambio psicoterapeutico.

Negli ultimi anni un numero sempre più ampio di persone si rivolge all’intelligenza artificiale per avere un supporto nei momenti di difficoltà. La ragioni alla base di questa crescita sono sostanzialmente due: la disponibilità dello strumento 24 ore al giorno e le difficoltà economiche che limitano la possibilità di rivolgersi ad un vero specialista del settore. Il fenomeno è transnazionale ed inizia ad essere studiato in termini scientifici.

L’insostituibilità

Ma partiamo dalla natura della psicoterapia. Su cosa si fonda la cura psicoterapeutica? La psicoterapia, da quella ad orientamento psicanalitico (da Freud a Otto Kernberg) fino a quella cognitivo comportamentale (di Aaron Beck), si fonda su un elemento essenziale: la relazione tra paziente e terapeuta. Essa prende forma e si sviluppa attraverso molteplici canali di comunicazione (verbali e non verbali), che sono contenuti in quello che viene definito setting terapeutico (i limiti e le regole del percorso di psicoterapia).

La relazione inizia già dal giorno e dall’ora che vengono concordati per la seduta di terapia. L’anticipo o il ritardo del paziente, il modo in cui si presenta alla seduta sono i primi elementi di comunicazione, valutazione e interpretazione. Entrando nella seduta, Il terapeuta ascolta non solo ciò che il paziente dice, ma anche come lo dice, quando lo dice e cosa non riesce a dire.

Il silenzio, ad esempio, può avere significati diversi e diventare esso stesso un canale di comunicazione fondante nello scambio clinico.

Quali sono i limiti delle chatbots? Una revisione sistematica della letteratura pubblicata su JMIR Mental Health, analizzando i limiti dello strumento, rileva che nella “relazione” con una chatbot il “paziente” percepisce che, anche se i contenuti possono essere appropriati, lo scambio rimane puramente linguistico.

In altre parole, non può essere analizzata la complessità del linguaggio umano: espressioni facciali, movimenti del corpo, tono, intonazione, ritmo e silenzi. La Chatbot, anche se può simulare capacità empatica tramite formule linguistiche, non viene sentita in grado di risuonare profondamente con il dolore, la gioia o la vulnerabilità dell’altro.

Il gruppo di ricerca di Wang rileva anche il rischio di una ipersemplificazione del disagio psichico: una chatbot tende a proporre soluzioni standardizzate, a volte utili per situazioni lievi, ma inadeguate di fronte a dinamiche complesse o traumi profondi.

Il ruolo delle chatbots

Questo non significa che le chatbots debbano essere rifiutate in blocco. Gli autori sottolineano come le chabots possono avere un ruolo complementare. Ad esempio, nell’ambito della psicoeducazione, del monitoraggio del benessere mentale o come supporto temporaneo in attesa di un contatto umano.

Quale futuro dobbiamo augurarci? In un’epoca in cui la tecnologia è presente in ogni ambito della nostra vita, possiamo essere abbagliati dalle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. Sebbene essa può aiutare l’uomo in molti ambiti, non dobbiamo dimenticare che la natura umana non può essere sostituita.

Questo è vero in ambito medico, dove il rapporto medico-paziente ha un ruolo anche nella prognosi, e lo è particolarmente in quello che riguarda il benessere emotivo e l’aiuto psicologico. Il rischio maggiore è che siano i giovani e le fasce della popolazione più deboli in termini economici o culturali, a essere spinte a un aiuto gratuito ma non controllato. Le istituzioni dovrebbero avviare campagne di informazione sui limiti dell’aiuto psicologico demandato all’intelligenza artificiale.

Quello che dovremmo provare a scongiurare è che quanti si trovano in una condizione di solitudine o di difficoltà non vengano allontanati ancora di più dalla possibilità di avere un contatto umano.

