25 novembre – chi chiede che non se ne parli

Una questione di potere: nella mente di chi nega il femminicidio

Donata Columbro
25 novembre 2025 • 07:00

Il negazionismo della violenza di genere e delle dinamiche patriarcali è molto simile a quello del cambiamento climatico: chi nega si fa bastare la propria esperienza. Non c’è fact checking che tenga; mantenere lo status quo, per i negazionisti, e smettere di occuparsi di violenza di genere, vuol dire mantenere il proprio potere. Che resta saldamente in mano agli uomini

Ci ricordiamo di quel cartello affisso a una sedia di un’aula dell’università del Salento, un posto riservato a Ilaria Sula, vittima di femminicidio, lo scorso 26 marzo? «Sarebbe dovuta essere a lezione anche lei», era la dedica dei suoi coetanei. Ma da quel foglio era stata cancellata, con un tratto di penna nera, proprio la parola «femminicidio». Un termine che ha quasi cinquant’anni di storia, ed esattamente da quasi cinquant’anni ha i suoi detrattori. Persone che negano l’esistenza di questa

Per continuare a leggere questo articolo

Donata Columbro

Giornalista, divulgatrice e scrittrice. È docente a contratto per le università IULM di Milano e USI di Lugano. Il suo ultimo libro è "Perché contare i femminicidi è un atto politico" (Feltrinelli 2025)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE