Sul caso Milano avevo isolato cinque questioni di natura metagiudiziaria. In senso lato, questioni politiche, cioè al netto dei profili giudiziari. La discussione in Consiglio comunale sarebbe stata la sede più appropriata per metterle a tema. Un’opportunità da cogliere affinché la ripartenza dell’attuale amministrazione Sala rappresenti per davvero una svolta e non una toppa su un vestito strappato. In tutta onestà non mi pare ancora che si sia andati al fondo delle questioni. Merita perciò tornarci su.

Qualcuno ha stabilito un confronto con Tangentopoli. In verità sono sensibili semmai le differenze. Allora ancora la politica e i partiti contavano. Il loro declino fu successivo, e Mani pulite piuttosto vi concorse. Gli imprenditori si mostravano solleciti e zelanti, prodighi di finanziamenti illegali o irregolari ai partiti. Cui dunque, ancorché nel modo sbagliato, si riconosceva un primato. Al punto da soggiogarsi a essi volentieri. Oggi, più che alle mazzette, si fa ricorso alle consulenze.

Una tecnica più sofisticata la cui illegalità è più difficile da dimostrare ma che configura il trionfo dei conflitti di interessi. Nodo irrisolto della nostra legislazione e della nostra vita pubblica. Si veda la presenza di professionisti e operatori del settore nella Commissione paesaggio, epicentro dell’indagine giudiziaria. Si veda la nomina ad assessore di persona sin lì a capo del corrispondente ufficio comunale nella veste di funzionario. Un mix improprio tra ruolo politico e ruolo tecnico-funzionale. Taluni, già all’atto della nomina, ne teorizzarono l’incompatibilità alla luce di un deliberato dell’Autorità anticorruzione.

Altro nodo, quello di nuove mega costruzioni spacciate per ristrutturazioni con i ricorsi e l’impasse conseguente, nonché i danni che ne sono sortiti per i cittadini coinvolti a diverso titolo. Ancora: oneri di urbanizzazione risibili o sottodimensionati rispetto agli ingenti profitti ricavati dalle imprese costruttrici. Si pensi alla manifesta subalternità della politica rispetto ai portatori di colossali interessi immobiliari.

La politica di ogni colore, come si è visto nella gestione del celebre emendamento Salva Milano, sulle prime sostenuto da tutti, destra e sinistra. Poi abbandonato solo a fronte di una precedente iniziativa giudiziaria. Ma un profilo della vicenda da tutti trascurato è quello politico-istituzionale. Mi spiego: sindaci – non è il caso del solo Sala – intestatari di un grande, rivendicato potere personale non adeguatamente bilanciato e corroborato dalla mediazione degli interessi un tempo operata dai partiti e dai Consigli comunali. Sempre più estenuati e marginali. Nella crisi recente gli stessi partiti di maggioranza hanno mostrato un certo affanno nella estemporanea ricerca di un loro protagonismo. Del resto, come sorprendersi della latenza della politica? Vi ha fatto cenno Pasquino.

Da più di venti anni i sindaci di Milano sono stati attinti dall’impresa, dal management, dalle professioni. Comunque fuori dalla politica dei partiti. Nel quadro di un generale disordine istituzionale si inscrive la stessa azione della magistratura che oscilla tra l’esondazione dai suoi limiti (anche in surroga a una politica debole e inadeguata) e una sua delegittimazione tenacemente perseguita da una destra che mal sopporta i controlli di legalità. Al punto da celebrare ostentatamente la storica vittoria postuma di Berlusconi. Francamente non il profilo migliore del Cavaliere, quello del suo rapporto con le leggi e la giustizia.

L’auspicio è che la vicenda milanese non si chiuda senza un adeguato chiarimento: con l’opposizione divisa (tra un rapsodico, improbabile garantismo e stanche polemiche di rito che – lo ha notato Sala – non danno l’idea di voler fare sul serio nell’accelerare l’alternativa) e una maggioranza che si limita a siglare un compromesso nominalistico all’insegna del “ma anche”: continuità e discontinuità; sviluppo e solidarietà; innovazione e inclusione sociale.

Il problema non lo si risolve in una logica meramente “compensativa” tipo la elargizione di un po’ più di welfare, ma piuttosto con l’ambizione di ideare e praticare una visione sistemica della città nuova e diversa che passi attraverso l’effettivo governo politico dei cospicui interessi di natura privatistica che sembrano farla da padroni. Hic Rhodus, hic salta, di qui si deve passare prendendo il toro per le corna.

