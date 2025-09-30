Commenti

Un’altra sinistra è possibile, ma bisogna scompaginare

La segretaria del Pd, Elly Schlein (foto Ansa)
Gianfranco Pasquino
30 settembre 2025 • 20:39

Guardando alla sconfitta di Ricci nelle Marche, l’impressione è che la coalizione che lo sosteneva non abbia saputo mobilitare abbastanza elettori. La leader del Pd, Schlein, ha detto che non ci sono alternative. Forse è vero ma sarebbe utile uscire da quella che non sempre è una comfort zone per andare a battibeccare con gli astensionisti

Nelle Marche il presidente uscente, Francesco Acquaroli, ha ottenuto 50mila voti di più dello sfidante, Matteo Ricci, europarlamentare in carica da un anno e, per dieci anni, visibilissimo sindaco di Pesaro. Nelle Marche ha votato il 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Più di 600mila elettori hanno preferito astenersi. Una parte di loro sicuramente non è stata in grado di andare a votare per ragioni personali, professionali, congiunturali. Una parte ha consapevolmente deciso di n

Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei.

