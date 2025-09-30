Un’altra sinistra è possibile, ma bisogna scompaginare

true false

Guardando alla sconfitta di Ricci nelle Marche, l’impressione è che la coalizione che lo sosteneva non abbia saputo mobilitare abbastanza elettori. La leader del Pd, Schlein, ha detto che non ci sono alternative. Forse è vero ma sarebbe utile uscire da quella che non sempre è una comfort zone per andare a battibeccare con gli astensionisti