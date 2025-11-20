L’università dimenticata, in manovra poche risorse e standard Ue lontani

true false

Se calcolata in termini reali, la dotazione pro capite del Ffo per studente e docente si è ridotta, tra il 2014 e il 2025, di circa il 20 per cento. A incidere, la crescita degli iscritti, oggi poco meno di due milioni, l’espansione del personale docente precario – che supera le 30 mila unità – e l’inflazione