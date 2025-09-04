Le generalizzazioni sono sempre nemiche della verità: ma lo sono particolarmente quando riguardano questioni cruciali come l’istruzione. Chi mai potrebbe essere a favore di “diplomifici” e di “laureifici”? Sfortunatamente, questo problema non può essere risolto semplicemente cancellando una parte dell’offerta. Eppure sembra suggerire proprio questo un articolo pubblicato su Domani del 27 agosto.

In questa analisi si vuole far credere che le università telematiche siano la pietra dello scandalo dell’istruzione superiore italiana; la quale, ricordiamolo sempre, è caratterizzata da una persistente crisi degli iscritti e da una percentuale di laureati nettamente inferiore agli altri paesi avanzati.

In particolare, le dichiarazioni più accese e scandalizzate si concentrano sul tema del rapporto “abnorme” fra numero di docenti e studenti che sarebbe stato concesso a questi atenei, continuando a citare statistiche che sono diventate obsolete negli ultimi tempi.

Regole definite

Chi scrive ignora, infatti, con una certa leggerezza, che ben tre decreti ministeriali si sono succeduti fra il 2019 ed il 2024 a regolare questa materia. L’ultimo di questi fra l’altro, il 1835 del dicembre 2024 è il frutto di un lavoro istruttorio durato molti mesi all’interno di un tavolo tecnico convocato dalla ministra Bernini, e a cui hanno partecipato tutte le componenti del mondo universitario a partire dalla conferenza dei rettori delle università tradizionali (Crui), fino al Consiglio universitario nazionale e all’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (Anvur).

Tale decreto forse avrebbe meritato maggiore attenzione: per una laurea magistrale erogata a distanza ad esempio è necessario disporre almeno di cinque docenti e di due tutor (numeri da adeguare poi in funzione della numerosità degli studenti), che non sono richiesti invece per attivare un corso in modalità convenzionale, ma dove i docenti necessari sono sei.

In realtà, la vera grande novità è che proprio su questo tema le stesse regole saranno applicate dal prossimo anno accademico a tutti, ripetiamo tutti, gli atenei, differenziandosi solo in base alla tipologia della didattica, in presenza o a distanza, e non più alla tipologia dell’Istituzione universitaria.

Ma il decreto contiene anche altri vincoli imposti alle università telematiche che curiosamente non vengono mai citati: basti ricordare la definizione e l’obbligo per queste istituzioni di dotarsi di «laboratori ad alta specializzazione e di garantire attività pratiche e di tirocinio» per i corsi che hanno «specifici obiettivi formativi».

Ancora, vi è l’obbligatorietà di dotarsi di un sistema di tutoraggio, rigidamente definito per quanto concerne le modalità di svolgimento e anche il profilo scientifico del tutor stesso. E qui non si può parlare, per motivi di spazio, di tutti gli obblighi di natura tecnica minuziosamente elencati nel decreto. In breve, si tratta di una materia iper regolamentata.

Volontà chiare

Si tratta di un buon decreto? Di un cattivo decreto? Non sta a me giudicarlo: è comunque un punto di riferimento fondamentale per chi si accinge a scrivere su questa materia. Quello che mi sembra evidente è che questo decreto – e gli altri che dovrebbero seguire visto che il tavolo tecnico presso il ministero continua a lavorare – testimonia finalmente una precisa volontà da parte del ministro di lavorare seriamente a una definizione chiara della didattica a distanza e tenta di dirigere il sistema verso una piena omogeneizzazione dell’offerta formativa. Il minimo che si possa chiedere in un paese moderno.

In tutto questo, rimane sullo sfondo una esigenza insoddisfatta a cui le università telematiche si sforzano di dare una risposta: la domanda di formazione da parte di persone – soprattutto studenti lavoratori – a cui l’università tradizionale fatica a offrire opportunità.

Chi attacca le università telematiche sta, in realtà, mettendo in discussione il diritto di queste persone ad avere un vero accesso all’istruzione. Tutto è migliorabile, ma attaccare il nuovo in quanto tale non è solo neoluddismo, ma produce l’unico effetto di puntellare il vecchio, ed è un atteggiamento come minimo conservatore e passatista: di chi guarda molto a Ieri e poco al Domani.



