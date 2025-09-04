Chi attacca le università telematiche mette in discussione il diritto di diverse persone, specie studenti lavoratori, ad avere un vero accesso all’istruzione. Attaccare il nuovo in quanto tale non è solo neoluddismo, ma produce l’effetto di puntellare il vecchio
“Laureifici” o vere università? Perché è un errore attaccare le telematiche
04 settembre 2025 • 18:29
