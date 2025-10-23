Uomini, il marcio è tra noi. Bisogna avere il coraggio di affrontare un amico

true false

È una cosa che dobbiamo fare noi. Tutti gli amici, i colleghi, gli uomini. Il prezzo da pagare per una morte potrebbe essere il coraggio di farsi gli affari di un amico, il coraggio di dire: «No, non puoi controllarla, non hai ragione, e sì, puoi vivere senza di lei, come lei senza di te». È un prezzo eccessivo?

All’ennesimo femminicidio – questa volta a Milano, un accoltellamento in pieno giorno, la dinamica più solita: un’ex marito, Luigi Morcaldi, che controllava la moglie, Luciana Ronchi, e non si rassegnava alla fine dell’unione – prende quasi una vertigine. Certamente avviene se si è uomini, e magari si è mariti. Siamo alle solite? Sono i soliti discorsi? Pare di averli fatti tutti, questi discorsi, e più volte, e sempre più spesso. Motivi conosciuti Le leggi non bastano – anche perché le donne