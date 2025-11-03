Uragano Mamdani: chi è sceso in campo per fermare l’uomo “venuto dal nulla”

true false

Quando la prospettiva della sua elezione si è fatta concreta ecco scendere in campo i bianchi impauriti che sono tanta base per Trump, le comunità ebraiche, soprattutto quelle ultra-ortodosse, il mondo della finanza e dell'economia, i grandi gruppi immobiliari. Tutti ad agitare lo spauracchio dell'alieno paracadutato da chissà quale mondo nel cuore pulsante del capitalismo

Zohran Mamdani lo hanno visto arrivare, un po’ increduli non hanno reagito per un bel po’. Poi, probabilmente fuori tempo massimo, si sono messi in fretta e furia a cercare di mettere un argine al consenso crescente per l’uomo venuto dal nulla. Gli increduli ritardatari sono quei “poteri forti” che proverbialmente dettano legge e controllano un bel gruzzolo di voti dovunque ci sia un’elezione, ma stavolta la sufficienza nel considerare il “nemico” impedirà alla corsa ai ripari disperata della ve