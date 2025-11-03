il commento

Uragano Mamdani: chi è sceso in campo per fermare l’uomo “venuto dal nulla”

Una manifestazione a favore di Mamdani
Una manifestazione a favore di Mamdani
Gigi Riva
03 novembre 2025 • 20:08

Quando la prospettiva della sua elezione si è fatta concreta ecco scendere in campo i bianchi impauriti che sono tanta base per Trump, le comunità ebraiche, soprattutto quelle ultra-ortodosse, il mondo della finanza e dell'economia, i grandi gruppi immobiliari. Tutti ad agitare lo spauracchio dell'alieno paracadutato da chissà quale mondo nel cuore pulsante del capitalismo

Zohran Mamdani lo hanno visto arrivare, un po’ increduli non hanno reagito per un bel po’. Poi, probabilmente fuori tempo massimo, si sono messi in fretta e furia a cercare di mettere un argine al consenso crescente per l’uomo venuto dal nulla. Gli increduli ritardatari sono quei “poteri forti” che proverbialmente dettano legge e controllano un bel gruzzolo di voti dovunque ci sia un’elezione, ma stavolta la sufficienza nel considerare il “nemico” impedirà alla corsa ai ripari disperata della ve

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE