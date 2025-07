Il guaio per Donald Trump è che chi se lo può permettere. Ad esempio Vladimir Putin si fa beffe di qualsiasi sua dichiarazione, tanto verrà presto smentita, rinnegata, disattesa, dimenticata. E seppellita con una risata. Eppure non c’è niente da ridere se il comandante in capo della maggiore potenza è ormai ridotto a barzelletta del tipo “la sai l’ultima?”: significa che il mondo ha perso la bussola ed è diventato ingovernabile.

E questo non è bene, né per l’America né per nessun altro. L’ultima trovata contiene già in sé i germi del comico. Una tremenda minaccia al Cremlino: o fai la pace in cinquanta giorni (50!) o scattano dazi al cento per cento, e inoltre fornisco le armi a Kiev che gli avevo negato il giorno prima ma a patto che non li paghi io ma la Nato, cioè soprattutto i paesi europei.

Così parlò Rodomonte. Nella stagione calda, la più propizia per fare la guerra, 50 giorni sono un tempo infinito. Per la politica che corre veloce è un’era geologica.

I russi non l’hanno preso sul serio. L’agenzia di stampa statale Ria Novosti ha corredato l’articolo con un’immagine dell’intelligenza artificiale in cui Trump è lo zio Sam con la faccia costernata perché dalla sua colorata pistola giocattolo escono bollicine.

Non bastasse, il titolo è intinto nel veleno dell’ironia: «Washington non ha le carte per minacciare Mosca». È la parafrasi della bastonatura mediatica del presidente Usa nei confronti di Zelensky durante il loro sciagurato primo incontro. Dunque Trump sta a Putin come Zelensky sta a Trump.

Dopo aver lanciato il sasso del suo ennesimo cambio di fronte, l’inquilino della Casa Bianca non se l’è sentita nemmeno di far seguire le parole alle parole (i fatti sarebbe troppo) e ha precisato che, benché deluso, non se la sente di rompere con Putin.

Questo tuttavia mentre secondo alcune fonti avrebbe detto a Zelensky di bombardare Mosca. Il pazzo dottor Stranamore del film di Stanley Kubrick si è trasferito dalla finzione satirica alla realtà. E il salto la dice lunga sui tempi che corriamo. Il freddo calcolatore Putin, dopo aver scatenato gli artisti dello sberleffo, spende il fidato portavoce Dmitri Peskov per lisciare il pelo alla vanità del tycoon e indurlo ad accucciarsi di nuovo: «Le dichiarazioni di Trump sono molto serie. Noi abbiamo bisogno di tempo per analizzarle. Se e quando Putin lo riterrà necessario, commenterà».

Solo chi ha il coraggio di trattare Trump da pari a pari guardandolo negli occhi e sfidandolo, riesce a renderlo docile. Putin ne è capace, Xi Jinping altrettanto, visto che tenendo la schiena dritta è uscito vincente dalla battaglia dei dazi, né si cura troppo delle nuove minacce di sanzioni contro la Cina e l’India perché acquistano idrocarburi da Mosca.

Non altrettanto, e siamo alle note dolenti, l’Europa. Che, vista la forza economica di cui dispone, si potrebbe permettere di andare allo scontro ma si ritrae impaurita dai bau bau di Washington.

Con il Vecchio Continente Donald Trump non si accuccia e si permette la voce grossa. Il perché è fin troppo evidente. Ci sono leader qui da noi che “lavorano per il re di Prussia”, cioè a proprio danno, per prendere in prestito l’espressione derivata dalla sconfitta dell’esercito francese nella battaglia di Rossbach (1757) quando il comandante Charles de Rohan fu accusato di aver favorito il nemico Federico II, re di Prussia per l’appunto.

L’ineffabile Matteo Salvini arrivò a lodare i dazi, ora si è solo un po’ corretto, li definisce dannosi, ma se arriveranno, e del 30 per cento, la colpa non è affatto di Trump, cioè di colui che li mette, ma “dell’Europa a guida tedesca”.

Al suo confronto de Rohan era un dilettante come collaborazionista del re di Prussia. Giorgia Meloni così come Ursula von der Leyen, insiste sulla morbidissima linea della trattativa. La presidente della Commissione Ue ha almeno la scusante di guidare un’istituzione in cui molti membri sovranisti, di cui deve tenere conto, sono legati a filo doppio con la Casa Bianca.

Ma Meloni, beh Meloni è affetta dalla sindrome di Stoccolma verso il sequestratore di ogni sua volontà. Così si lascia il solo Emmanuel Macron a issare la bandiera dell’orgoglio e a rivendicare la postura della fierezza. L’ Europa, lacerata al suo interno e già irrilevante, scivola nell’insignificanza.

