Riflettendo sulla responsabilità degli uomini nel clima culturale e sociale che porta al femminicidio, in una lettera a questo giornale, un lettore ha espresso la sua vergogna nei confronti delle parole del ministro dell’Istruzione e del merito, onorevole Giuseppe Valditara, su questi temi.

Queste le parole del nostro lettore: «Il disgusto più profondo nasce guardando chi dovrebbe educare, prevenire, parlare. Chi invece si volta, minimizza o – peggio ancora – alimenta il problema. Le parole di Valditara e Nordio restano lì, scolpite nella vergogna di questo Paese: frasi pronunciate con l’arroganza di chi non ha capito nulla, e forse non vuole capire».

In una lettera indirizzata a Domani, il ministro si chiede a quali parole il lettore volesse riferirsi e avanza queste ipotesi: «Forse aver detto che in Italia esiste un problema grave di maschilismo, che va combattuto duramente? Oppure che il patriarcato come “fenomeno giuridico” non esiste più dalla riforma del 1975?» Poi, il ministro ricorda di aver introdotto «la cultura del rispetto e la educazione a relazioni corrette in tutti i percorsi scolastici», e conclude augurandosi che «la cultura del rispetto verso le persone e verso la verità storica ispiri anche certi interventi giornalistici».

La verità storica

Forse il lettore si riferiva proprio alle parole che il ministro ricorda. Forse si riferiva anche al tweet a commento dell’assassinio di Martina Carbonaro, che ho commentato sulle pagine di questo giornale. Il tweet conteneva parole di condanna condivisibili, come ho già detto, ma nessun accenno al fatto che il presunto colpevole sia un maschio e la vittima una donna.

La verità storica invocata da Valditara è questa. Il ministro riduce il fenomeno del patriarcato, cioè tutto quell’insieme di codici comportamentali, discriminazioni sociali, archetipi culturali inconsci e consapevoli, regole sociali profonde che limitano l’eguaglianza e la libertà di milioni di donne al diritto di famiglia, in cui la diseguaglianza fra padri e madri è stata abolita nel 1975, come correttamente ricorda.

Questo Valditara lo ha detto in un videomessaggio in occasione dell’inaugurazione della Fondazione Cecchettin, il 18 novembre 2024. Lo stesso videomessaggio in cui Valditara collegava il femminicidio all’immigrazione irregolare. La natura del collegamento non era chiara allora, né lo è stata nelle precisazioni successive.

Come agisce il patriarcato

Questa riduzione è teoricamente inesatta e può risultare offensiva, da cui rabbia e vergogna. Che sia teoricamente inesatta è un fatto, almeno se si considerano le teorie sul patriarcato a partire da Sexual Politics di Kate Millett (1970). Che sia offensiva è la mia personale opinione.

Il ministro non vede che il patriarcato è un sistema sociale di oppressione, che si realizza non solo nel diritto, ma anche e soprattutto in norme sociali, archetipi culturali e modi di pensare e parlare. Per fare due esempi. Il patriarcato agisce nel tweet del ministro e fa sì che egli non menzioni il fatto che l’assassinio sia un maschio, il che è in contraddizione con l’idea stessa di femminicidio.

Il patriarcato agisce nel libro del consulente del ministero Alessandro Amadori La guerra dei sessi. Piccolo saggio sulla cattiveria di genere (Bookprint, 2020, con Cinzia Corvaglia). Amadori sostiene che tra uomini e donne ci sarebbe una guerra e le donne avrebbero pari aggressività rispetto agli uomini.

Le misure del ministero

La verità è che non c’è nessuna guerra. C’è un’aggressione unilaterale degli uomini contro le donne. E, a proposito di verità: non è ancora chiaro, a mia conoscenza, il ruolo di Amadori nel progetto extracurriculare Educare alle relazioni, che sarebbe una delle misure che Valditara menziona come risposta alla cultura patriarcale. Se Amadori è in qualche modo coinvolto nel progetto, il sentimento del nostro lettore è più che fondato.

Sempre a proposito di verità: gli interventi che il ministro menziona nella sua lettera consistono nell’integrare l’educazione al rispetto delle donne negli obiettivi dell’educazione civica e nel progetto extracurriculare Educare alle relazioni, quello nel quale il coinvolgimento di Amadori non è chiaro. Peraltro, si tratta di misure che non aggiungono nulla alle linee guida ministeriali scritte da Valeria Fedeli, nel 2015, che si intitolano proprio Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

Il progetto extracurriculare ideato da Valditara prevede 30 ore annue, non obbligatorio, ma condizionato al consenso delle famiglie e rivolto alle sole scuole secondarie superiori. Dunque, la verità è che le misure che il ministero propone per arginare la violenza di genere sono opzionali e occupano il 3 per cento delle ore annuali (calcolando 33 settimane e una media di circa 1.000 ore di insegnamento). Questa è la verità dei fatti e dei numeri. L’opinione, nostra e del lettore, è che questa modica quantità di pinkwashing sia offensiva e vergognosa.

