nel paese delle meraviglie

Vannacci e i buddisti norvegesi. Il generale dai tempi sbagliati

Roberto Vannacci a Pontida fonto ansa
Roberto Vannacci a Pontida fonto ansa
Alice Valeria Oliveri
04 novembre 2025 • 19:28

Il caso del generale europarlamentare e delle formule sarcastiche da lui coniate e usate in più occasioni per dare prova del fatto che qualsiasi aggressione avvenga nelle nostre città abbia come artefice una persona non bianca e non cristiana, dunque “aliena”

L’aria d’Europa deve stimolare parecchio la fantasia di Roberto Vannacci, uno dei migliori copywriter del nostro tempo. Il Don Draper della Brigata Folgore, dopo l’innegabile successo del claim “Il mondo al contrario”, efficace tanto quanto un «Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano» e convincente più di un «Per tutto il resto, c’è Mastercard», ha lanciato un nuovo irresistibile tormentone. Sono i “buddisti norvegesi”, espressione dalle tinte battiatesche che cita, forse inconsapevolmente, una s

Per continuare a leggere questo articolo

Alice Valeria Oliveri

Scrittrice

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE