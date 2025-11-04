Vannacci e i buddisti norvegesi. Il generale dai tempi sbagliati

Il caso del generale europarlamentare e delle formule sarcastiche da lui coniate e usate in più occasioni per dare prova del fatto che qualsiasi aggressione avvenga nelle nostre città abbia come artefice una persona non bianca e non cristiana, dunque “aliena”
L’aria d’Europa deve stimolare parecchio la fantasia di Roberto Vannacci, uno dei migliori copywriter del nostro tempo. Il Don Draper della Brigata Folgore, dopo l’innegabile successo del claim “Il mondo al contrario”, efficace tanto quanto un «Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano» e convincente più di un «Per tutto il resto, c’è Mastercard», ha lanciato un nuovo irresistibile tormentone. Sono i “buddisti norvegesi”, espressione dalle tinte battiatesche che cita, forse inconsapevolmente, una s