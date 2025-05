L’imposizione di far rientrare gli aiuti a Gaza subita da Netanyahu scava, ancora una volta, un solco con gli Stati Uniti. Il premier ha una sola chance per salvare una rete di alleanze dello Stato ebraico: andare via

Il rientro imposto dagli Stati Uniti degli aiuti umanitari a Gaza, oltre a sconfessare in toto una certa retorica antisionista tesa a tracciare un asse del male Usa di Trump-Israele, ribadisce quanto emerso dal viaggio del presidente nordamericano in Medio Oriente.

Cose, del resto, notissime agli analisti fin dall’amministrazione Obama, il presidente del «pivot to Asia»: dopo le scellerate campagne targate George W. Bush, l’obiettivo americano è quello di disimpegnarsi dal Medio Oriente per concentrarsi sull’Indo-Pacifico, dove si gioca la partita di Taiwan con la Cina, a torto o a ragione indicata come rivale del secolo.

Come ogni impero che si rispetti, persino gli Usa, che una vera coscienza imperiale non l’hanno mai sviluppata, non possono disimpegnarsi da uno scenario senza garanzie di non doverci tornare entro breve. Due le vie attraverso cui gli Stati Uniti hanno cercato una stabilizzazione dell’area. La prima è stata l’accordo obamiano sul nucleare iraniano del 2015.

Il Medio Oriente l’ha rifiutata. Anzitutto Israele, con l’eterno Netanyahu che andava in tutti i consessi internazionali con il disegnino della bomba con la linea che indicava il punto di arricchimento dell’uranio. Altrettanto radicale fu l’opposizione dei sauditi, che, come ebbe a dire Mohammed Bin Salman, se l’antica Persia si fosse fabbricata l’ordigno nucleare, se la sarebbero comprata il giorno stesso. Scenario non incoraggiante in un’area dove già tre Stati (Israele, Pakistan e India) hanno l’arma nucleare e che ha visto ciclicamente l’avanzata di milizie terroristiche di ogni ordine e grado.

L’esito è noto, il ritiro degli Usa del primo Trump dall’accordo e il ripristino delle sanzioni. Con l’aggravante dell’assassinio del generale Souleimani, l’architetto di quello che ormai è noto come l’asse della resistenza iraniana. Il secondo strumento attraverso cui Washington ha tentato una stabilizzazione dell’area sono stati gli Accordi di Abramo.

Siglati sempre sotto l’egida del Trump 1 nel 2020. Ultimo atto di un percorso di riavvicinamento fra lo Stato ebraico e il mondo sunnita apertosi perlomeno dal termine della guerra fredda, quando molti paesi arabi cominciarono ad intravedere i vantaggi di sviluppare partnership con Israele, che aveva tanto da offrire ai paesi limitrofi. Competenze in campo agricolo, tecnologico, medico, nel campo degli aerotrasporti, delle collaborazioni militari, fino alle più recenti collaborazioni nel campo energetico, dove Israele trasporta il gas estratto dai giacimenti Tamar e Leviathan verso gli impianti di liquefazione egiziani, instaurando un hub che promette di candidarsi come alternativa al gas russo in Europa.

Con il 7 ottobre, quando questo percorso sembrava in dirittura d’arrivo comprendendo il destinatario finale saudita, anche questo scenario è andato a farsi benedire. Il viaggio trumpiano può essere considerato il terzo round di una trattativa che appare obbligata. Inutile negarlo, il tour del presidente Usa è stata una débâcle per Israele, che è riuscito a dilapidare in un sol colpo le vittorie militari in Libano, Siria e Iran.

In primis, l’umiliazione di una visita che ha saltato la tappa di Tel Aviv. Secondo, per l’incontro col neo presidente siriano Ahmed al-Sharaa, il primo di un presidente Usa dal 2000, quando Bill Clinton incontrò a Ginevra Hafez al-Assad, il padre di Bashar, oggi in esilio in Russia. Dulcis in fundo, la notizia più insidiosa: la vittoria totale di Erdogan, che, per dirla in sintesi, si è, di fatto, preso la Siria, finendo col confinare con Israele. Unica consolazione è che avere ai propri confini un paese Nato è meglio che avere l’Iran.

Ma non è finita qui: navigando fra le sue consuete contraddizioni, Trump è orientato a riaprire il dossier iraniano spingendo verso quell’identico accordo che lui stesso aveva stralciato e respingendo definitivamente i sogni di Bibi di un attacco all’Iran, ulteriore tappa di quella guerra permanente con cui Netanyahu sta tenendo in scacco l’intero paese. Il gelo per i suoi ingenui sostenitori israeliani, che sono speculari agli antisionisti da cui siamo partiti: non pensano in termini strategici.

Del resto, la traiettoria statunitense, che converge con la corona saudita, è razionale: l’area potrà trovare stabilità solo se si soddisfano gli interessi dei tre soggetti egemoni, Israele, Arabia Saudita ed Iran. Non certo un accordo quadro, impossibile, ma almeno che l’asse sunnita-israeliano trovi un qualche posto per l’Iran, lasciando all’opposizione interna trovi il modo di sbarazzarsi del regime degli ayatollah.

Per un simile passo Netanyahu deve semplicemente andare via col suo governo suprematista, che sta mettendo a rischio una cornice di alleanze difficilmente ripresentatile per Israele. Una colpa storica immane.

Con l’aggiunta di una guerra di Gaza che ha contraddetto ogni dottrina militare israeliana ed è protratta senza alcuno scopo, scaricandosi su una popolazione civile sottoposta a gravissime sofferenze.

