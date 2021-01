La crisi attuale di governo ha reso ancora più evidente il processo di trasformazione del Movimento Cinque stelle: da partito di protesta con istanze populiste a partito di governo responsabile.

Per comprendere quali possono essere gli sviluppi positivi e negativi di questa crisi - a breve e medio termine - per il Movimento, è opportuno tenere in considerazione due fattori: il ruolo del presidente Conte e il Pd.

Se Conte riesce a ottenere la maggioranza assoluta rafforza se stesso e, indirettamente, anche il M5s. Con la maggioranza relativa entrambi rimandano il die rationem ad un altro appuntamento. Gli unici aspetti positivi sono il rinvio delle temute elezioni e la rivendicazione che la crisi è stata generata all’interno del centrosinistra.

Politicamente il M5s dimostra di essere privo di una chiara identità politica, soprattutto accettando le proposte emerse nel discorso di Conte. Il M5s non è stato capace di dettare l’agenda politica, - anche in tema di riforma elettorale –, di gestire la crisi a causa della personalità di Conte e del ruolo più determinante del Pd.

Rimane un’azionista di maggioranza (nei numeri) del governo, ma politicamente dipendente dalle decisioni future di Conte che potrebbe capitalizzare il suo attuale consenso, scalando il partito per diventarne il nuovo leader. Uno scenario ancora più negativo per il M5s sarebbe ritrovare Conte come avversario politico alle prossime elezioni.

I maggiori rischi per il M5s riguardano la tenuta della coesione interna in cui esistono diverse “anime”, da quelle più ortodosse a quelle più conservatrici. È una questione che conoscono bene e da tempo l’ex predicatore Beppe Grillo e Davide Casaleggio.

In caso di elezioni Luigi Di Maio dovrebbe rendere conto dell’operato politico e governativo svolto con il “capo politico” (sulla carta) Vito Crimi al principale avversario interno, Alessandro Di Battista, alla figura istituzionale di Roberto Fico e ai sostenitori al movimento. Si aprirebbero le danze per la guida del partito con il pericolo di una sua eventuale implosione.

