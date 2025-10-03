Vincoli europei, spesa militare e sanità: come trasformare la manovra in un’occasione

true false

La vera sfida non dovrebbe essere aggiungere nuove misure, ma riformare la spesa pubblica e la Pubblica amministrazione, oggi più che mai necessarie. La legge di Bilancio, però, appare fortemente condizionata dall’Ue. Il banco di prova sarà trasformare questi vincoli in un’occasione di riforme strutturali, evitando che si riducano a un semplice elenco di provvedimenti temporanei

La legge di Bilancio 2025 nasce all’interno di un quadro molto vincolato. Le nuove regole europee sulla finanza pubblica hanno trasformato i documenti contabili in un esercizio quasi esclusivamente ragionieristico: registrano entrate e uscite, ma lasciano poco spazio a un disegno economico capace di incidere davvero sulla crescita. Le previsioni parlano di un Pil in aumento dello 0,5 per cento nel 2025 e dello 0,7 per cento nel 2026. Troppo poco per intaccare il rapporto debito/Pil, stabile poco