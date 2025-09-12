La speranza è che Trump diventi presidenziale e cerchi l'unità, ma ci sono tutte le ragioni per credere che il suo comportamento la notte dell'uccisione di Kirk continuerà: la polarizzazione è sempre stata il suo modello di business politico. Purtroppo, in un momento in cui la sua amministrazione sta coltivando non tanto il "gusto per il disaccordo" quanto il gusto per la crudeltà, alcuni americani potrebbero prendere ispirazione da lui

L'orribile uccisione dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk ha dimostrato ancora una volta la fondamentale asimmetria della politica americana contemporanea. Molte figure di spicco della destra, fino al presidente Donald Trump, hanno invocato nientemeno che una punizione contro la «sinistra radicale», il tutto in assenza di informazioni sull'assassino e sulle sue motivazioni.

Da circa un decennio Trump segnala che la violenza politica commessa dai suoi sostenitori è accettabile e potrebbe persino essere premiata. Tra coloro che ha graziato per la loro partecipazione all'insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti ci sono molti condannati per crimini violenti. Ma Trump e molti dei suoi accoliti inquadrano questo comportamento non come violenza, ma come legittima, persino patriottica, autodifesa; come altri populisti di destra, si ritraggono come vittime perpetue.

Ci sono stati alcuni post profondamente sgradevoli sull'uccisione di Kirk da parte di persone apparentemente di sinistra sui social media, che hanno sottolineato con Schadenfreude che Kirk aveva affermato che la morte per arma da fuoco era un prezzo accettabile da pagare per il diritto di portare armi. Ma, nel complesso, i commentatori liberali hanno fatto di tutto non solo per condannare la violenza, ma anche per riconoscere in Kirk un discusso in buona fede con il «gusto del disaccordo». A destra, invece, voci di spicco hanno invocato la repressione - invocando come modello le pratiche illegali del fondatore dell'Fbi J. Edgar Hoover - se non la vera e propria «guerra».

Ancora più preoccupante è il fatto che lo stesso Trump sembra apprezzare l'occasione come pretesto per attaccare le organizzazioni della società civile che non sono di suo gradimento. Alcuni membri della sua amministrazione avevano già dichiarato lo stesso partito democratico «organizzazione terroristica interna».

Dato che Trump non ha mostrato alcun ritegno nello scatenare i poteri del governo federale contro qualsiasi individuo o organizzazione, la minaccia implicita di perseguire l'opposizione dovrebbe far scattare un campanello d'allarme per qualsiasi democratico (non solo per i dem).

Democrazie come il Brasile sono state in grado di sanzionare un presidente pronto a organizzare un colpo di Stato, come dimostra il processo e la condanna dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Gli Usa, al contrario, dopo il 6 gennaio non solo non hanno dimostrato che le azioni hanno conseguenze, ma hanno permesso a Trump di tornare al potere, di cui si è servito per inviare il più chiaro messaggio possibile che coloro che sono impegnati nella violenza pro-Trump possono aspettarsi l’impunità. Mike Johnson, lo speaker repubblicano della Camera, si è di fatto rifiutato di installare una targa per i difensori della polizia del Campidoglio, come previsto da una legge bipartisan.

Mentre il primo mandato di Trump è stato caratterizzato da ostentate manifestazioni di crudeltà, la sua amministrazione sta ora dedicando risorse significative alla creazione di un culto della violenza. Il dipartimento della Sicurezza nazionale usa abitualmente i social media per celebrare il dolore delle famiglie a cui vengono brutalmente portati via i propri cari. Un post si spinge fino a mostrare personale dell'Ice mascherato con elmetti della Wehrmacht nazista.

Ancora una volta, Trump non si considera il colpevole ma la vittima. E ha dalla sua parte un intero complesso industriale di lamentele. Da Fox News alle talk radio, i suoi propagandisti dicono al loro pubblico che hanno ragione a provare risentimento. Il vittimismo può essere trasformato in una giustificazione per la violenza. Questo non significa che gli Stati Uniti stiano scivolando verso la guerra civile. Alcuni sembrano averne voglia e potrebbero sentirsi ben preparati. Ma i sondaggi mostrano che la stragrande maggioranza si oppone alla violenza politica e, come ci ha ricordato il politologo Brendan Nyhan, il sostegno a tale violenza è diminuito dopo l'attentato alla vita di Trump nel luglio 2024.

La speranza è che Trump diventi presidenziale e cerchi l'unità, ma ci sono tutte le ragioni per credere che il suo comportamento la notte dell'uccisione di Kirk continuerà: la polarizzazione è sempre stata il suo modello di business politico. Purtroppo, in un momento in cui la sua amministrazione sta coltivando non tanto il "gusto per il disaccordo" quanto il gusto per la crudeltà, alcuni americani potrebbero prendere spunto da lui.

Jan-Werner Mueller è professore di politica all'Università di Princeton

©Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata