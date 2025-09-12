La speranza è che Trump diventi presidenziale e cerchi l'unità, ma ci sono tutte le ragioni per credere che il suo comportamento la notte dell'uccisione di Kirk continuerà: la polarizzazione è sempre stata il suo modello di business politico. Purtroppo, in un momento in cui la sua amministrazione sta coltivando non tanto il "gusto per il disaccordo" quanto il gusto per la crudeltà, alcuni americani potrebbero prendere ispirazione da lui
Il culto della violenza: Trump sta devastando la nostra democrazia
12 settembre 2025 • 20:26Aggiornato, 12 settembre 2025 • 20:27
