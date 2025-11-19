C’è vita oltre efficienza e puntualità. La città è per gli abitanti e i loro spazi

true false

Ciò che rende un centro davvero vivibile è proprio ciò che lo distingue da una macchina: spazi di incontro e svago, un senso della storia, l’assenza di paura, la gioia di scoprire l’imprevisto

Nell’Ottocento solo circa il 20 per cento dell’umanità viveva in città; ora la percentuale si sta avvicinando al 75 per cento. Si tratta di un cambiamento tanto radicale per la specie umana quanto lo fu l’invenzione dell’agricoltura. In tutto il mondo, l’umanità è diventata un animale urbano. Eppure, la nostra capacità di pianificare, gestire e regolare la vita di una città rimane profondamente problematica. Uno dei problemi principali sta nella questione della scala. Le città sono diventate cos