Un consulente che guarda il PowerPoint di presentazione di Gaza Riviera Project. Un dibattito politico frustrante. Una cucina dove un piatto di carne cruda sta marcendo. Sono le scene che girerei se fossi una regista che vuole raccontare il presente
Viviamo nel film dell’indifferenza, occupare il dibattito è un dovere
06 settembre 2025 • 18:30
