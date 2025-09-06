Un consulente che guarda il PowerPoint di presentazione di Gaza Riviera Project. Un dibattito politico frustrante. Una cucina dove un piatto di carne cruda sta marcendo. Sono le scene che girerei se fossi una regista che vuole raccontare il presente

Se dovessi immaginare un film su come si comporta, ultimamente, la specie umana, partirei dalla figura di un giovane in maniche di camicia. Un consulente. È seduto in un ufficio, vetrate su un paesaggio di grattacieli e acqua. Lo vediamo di spalle, sta lavorando con impegno. Cuffie nelle orecchie, finestre luminose di Excel e PowerPoint aperte sul laptop. Grafici, proiezioni di crescita, tassi di rendimento, scenari. In alto, la scritta Gaza Riviera Project.

I suoi capi sono in piedi intorno a lui, uno di loro – occhiali dorati – spiega che il modello analitico sviluppato dal giovane ha l’obiettivo di riprodurre anzitutto un concetto di simultaneità: la distruzione e la ricostruzione non sono due fasi separate, ma sono parte, nel modello, di un unico gesto.

«Nei fatti, certo, passeranno degli anni. Bisognerà tenere conto dei tassi di sconto che inevitabilmente il tempo si porta dietro. Il denaro non è disinteressato alle ore. Ma strategicamente il tempo nel modello non esiste. Vedete?». Indica lo schermo. «Mentre i morti si accumulano, formando un cimitero, un resort a cinque stelle prende corpo. Mentre una famiglia viene distrutta, un bambino corre a tuffarsi con la sua mamma nella piscina a sfioro».

Gli altri annuiscono con interesse. Lui allora prosegue. «Ma c’è di più. La morte è parte del calcolo, i costi impliciti della morte vanno comparati con quelli dei ricollocamenti dei sopravvissuti. Non sono calcoli difficili, ma si possono fare varie simulazioni, le modalità sono diverse. Quale modalità garantisce la minimizzazione dei costi? E così via. Il punto è che il potere nella sua massima espressione deve agire in questa illusione di istante eterno: annientare e contemporaneamente costruire. Solo in questo modo il modello non perde icasticità».

Il microclima

La scena si interrompe e veniamo catapultati in una cucina. Un uomo sta guardando un dibattito in tv, c’è un politico che parla, l’altro resta zitto. Questa scena è una citazione pressoché letterale di un film di quasi trent’anni fa, ma non sottilizziamo. Guardiamo piuttosto l’uomo, osserviamolo mentre si innervosisce fino a esplodere. Rivolto al politico che resta zitto, esclama: «Di’ una cosa di sinistra! Di’ una cosa anche non di sinistra, di civiltà! Di’ una cosa, di’ qualcosa, reagisci!».

La richiesta sembra vaga, ma è forte. Gli chiede di dire una parola purché sia. Gli chiede l’assenza di silenzio. Non tanto per promuovere un pensiero, quanto per interrompere la voce dell’avversario. Il senso sembra essere: non bisogna stare zitti, bisogna occupare uno spazio, inteso come tempo in cui la nostra voce prende il sopravvento.

Il tempo del dibattito è una risorsa scarsa, e occuparlo non è mai indifferente. Il problema è che se resti in silenzio non entri in lotta per le risorse, per l’uso dei minuti. A quel punto il tempo, interamente nelle mani della mentalità avversaria, non ha più rilevanza. L’avversario agisce indisturbato, felice del suo istante eterno. Dei suoi modelli.

Le due scene appena descritte parlano del tempo e del potere, parrebbe, e del fatto che proprio dentro il tempo si esercita la lotta contro l’indifferenza, la volontà di spostare le cose. È questo il punto? L’indifferenza la immagino come una temperatura. Una condizione ambientale.

Nella scena successiva del film troviamo la stessa cucina, ma è vuota e silenziosa, l’uomo non c’è più. La luce diversa indica che sono passate delle ore. Un termostato segna una temperatura bizzarra: quarantacinque gradi. Un piatto di carne cruda è stato lasciato fuori dal frigo, intorno volano alcune mosche lente. L’indifferenza è il clima in cui prosperano crudeltà, vendetta, complicità. Il tempo esiste, qui, non c’è pretesa di istante eterno. Tic tac, tic tac. Solo che dentro il tempo le cose vanno nel verso della decomposizione.

Cambiamento

Altra scena. Ora vediamo dei corpi vivi che occupano attivamente il tempo. Una donna solleva un cartello. Un ragazzo stampa volantini. Un docente interrompe la lezione per nominare qualcosa. Uno scaricatore di porto fa un comizio.

Una flotta di gesti che, sommati, diventano un fondo comune di tempo. È capitale temporale, ma anche ambientale, perché i gesti sono in rapporto con la materia, e promettono cambiamento. Questo cambiamento è risolutivo?

Saito Kohei ne Il capitale nell’Antropocene (Einaudi) scrive che quando si è convinti di star facendo qualcosa, si smette di pensare di poter agire in maniera ancora più radicale. Ma potremmo anche dire che molti gesti piccoli possono sostituire il gesto radicale, trasformandolo da evento a processo diffuso. Non ho un finale per il film.

