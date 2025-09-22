La destra che vuole rimandare Ilaria Salis a Budapest non è garantista

L’Ungheria non è uno stato di diritto, ma un paese in cui i magistrati sono subordinati a un Ufficio Giudiziario Nazionale. Mentre l’europarlamento si prepara a votare sulla revoca dell’immunità alla deputata di Avs, i conservatori nostrani che chiedono la separazione delle carriere cosa dicono?
Sul mio smartphone si materializza un appello dei “giuristi per Gaza”. Magistrati, avvocati, professori che come la hegeliana “nottola di Minerva” oggi si librano in volo per protestare contro gli indegni macellai di Gaza. Alla buon’ora colleghi, mancavate giusto voi. Chissà dove eravate il 24 febbraio del 2022, e in tutti questi anni in cui milioni di ucraini hanno abbandonato il loro paese e circa 20.000 bambini sono stati rapiti e vengono oggi indottrinati in Russia. Chissà dove sono oggi le