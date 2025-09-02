La storia ci insegna come la Cina abbia lavorato intensamente alla creazione e al mantenimento delle istituzioni globali. Al contrario di Putin, Xi è interessato a mantenere l’attuale assetto, riformandolo. Come membro fondatore dell'ordine globale del dopoguerra e come paese che ha conosciuto l'asservimento, la Cina è ben posizionata per bilanciare le esigenze del potere con l'imperativo dell'inclusione. La questione per il 2025 non è se l'ordine stabilito nel 1945 sia ancora rilevante, ma se possa essere rinnovato
Così Pechino vuole riformare l’ordine internazionale
02 settembre 2025 • 19:53Aggiornato, 02 settembre 2025 • 20:24
La storia ci insegna come la Cina abbia lavorato intensamente alla creazione e al mantenimento delle istituzioni globali. Al contrario di Putin, Xi è interessato a mantenere l’attuale assetto, riformandolo. Come membro fondatore dell'ordine globale del dopoguerra e come paese che ha conosciuto l'asservimento, la Cina è ben posizionata per bilanciare le esigenze del potere con l'imperativo dell'inclusione. La questione per il 2025 non è se l'ordine stabilito nel 1945 sia ancora rilevante, ma se possa essere rinnovato