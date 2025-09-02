La storia ci insegna come la Cina abbia lavorato intensamente alla creazione e al mantenimento delle istituzioni globali. Al contrario di Putin, Xi è interessato a mantenere l’attuale assetto, riformandolo. Come membro fondatore dell'ordine globale del dopoguerra e come paese che ha conosciuto l'asservimento, la Cina è ben posizionata per bilanciare le esigenze del potere con l'imperativo dell'inclusione. La questione per il 2025 non è se l'ordine stabilito nel 1945 sia ancora rilevante, ma se possa essere rinnovato

La Russia e la Cina sono spesso dipinte come partner nel tentativo di indebolire e persino distruggere l’ordine internazionale basato sulle regole. In realtà, però, è solo il presidente russo Vladimir Putin a perseguire questo obiettivo. Il presidente cinese Xi Jinping, invece, vuole essere il primo a riformare l’ordine internazionale, affermando così la Cina come suo erede e futuro custode. Dopo tutto, ricorda Xi all’Occidente, la Cina ha contribuito a creare l’attuale assetto.

Mentre la Seconda guerra mondiale è arrivata in Europa nel 1939, è iniziata in Asia due anni prima, quando uno scontro tra truppe cinesi e giapponesi vicino a Pechino è degenerato in una guerra su larga scala. A quel punto, la Cina aveva già resistito alle forze giapponesi in gran parte da sola per otto anni, dall’invasione della Manciuria da parte del Giappone nel 1931. Mentre il Giappone espandeva la sua campagna di conquista, la Cina continuò a lottare, subendo ingenti perdite. Grazie alla determinazione e al sacrificio, la Cina si guadagnò un posto tra i "Quattro Grandi" della Seconda guerra mondiale (con Urss, Regno Unito e Stati Uniti). Alla Conferenza del Cairo del 1943, Chiang Kai-shek, leader nazionalista cinese, si unì al presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt e al premier britannico Winston Churchill come pari. Il conseguente comunicato del Cairo chiedeva al Giappone di rinunciare ai territori cinesi che aveva sequestrato e stabiliva che la Cina fosse il principale artefice dell’accordo postbellico.

I delegati cinesi parteciparono alla Conferenza di Bretton Woods del 1944, dove fu creato il Fondo monetario internazionale e furono gettate le basi per la Banca Mondiale. Alla Conferenza di San Francisco del 1945, la Cina divenne il primo firmatario della Carta delle Nazioni Unite. Nei dibattiti che portarono alla Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948, il filosofo e diplomatico cinese P.C. Chang si distinse per aver insistito sul fatto che qualsiasi quadro universale dovesse riflettere non solo i principi dell’individualismo occidentale, ma anche le nozioni confuciane di comunità, dovere e precedenti.

Questa storia – spesso dimenticata in Occidente – contiene importanti insegnamenti. In primo luogo, l’esistenza di un ordine basato su regole è nell’interesse di tutti. L’Onu, il Fmi e la Banca Mondiale spesso sono definiti obsoleti o addirittura irrilevanti. Ma abbandonarli aprirebbe la strada alla logica del potere grezzo per definire nuovamente le relazioni internazionali. In secondo luogo, la condivisione degli obiettivi è essenziale per la resilienza. La prolungata resistenza della Cina alle forze giapponesi negli anni Trenta e Quaranta ha dimostrato che, con unità e determinazione, le società possono resistere a pressioni straordinarie. Nel momento in cui ci troviamo ad affrontare pandemie, crescenti sconvolgimenti climatici e l’acuirsi delle rivalità geopolitiche, questa determinazione farà la differenza.

Dopo la creazione della Repubblica Popolare nel 1949, la Cina prese le distanze dall’ordine mondiale del dopoguerra e Mao liquidò le istituzioni internazionali come strumenti del potere occidentale. Negli anni Settanta, però, la Cina è tornata all’ovile, riconquistando il seggio all’Onu nel 1971 e lanciando la "riforma e apertura" nel 1978. Da allora, Pechino ha creato profondi legami con il resto del mondo e ha acquisito un enorme potere economico e geopolitico.

L’obiettivo di Xi è quello di aggiornare e riformare, non di abbandonare, le istituzioni globali esistenti, soprattutto dando ai paesi in via di sviluppo una maggiore voce in capitolo. Cerca anche di crearne di nuove, come il gruppo Brics delle principali economie emergenti e la Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali, impegnate a promuovere gli interessi del Sud globale.

A dire il vero, anche se la Cina invoca la cooperazione internazionale, rifiuta l’interferenza straniera nei suoi affari. La doppia esperienza di influenza e sottomissione della Cina è una caratteristica distintiva della sua politica estera e, quando si tratterà di riformare le istituzioni multilaterali, potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa. Come membro fondatore dell’ordine globale del dopoguerra e come paese che ha conosciuto l’asservimento, la Cina è ben posizionata per bilanciare le esigenze del potere con l’imperativo dell’inclusione. La questione per il 2025 non è se l’ordine stabilito nel 1945 sia ancora rilevante, ma se possa essere rinnovato. La rilevanza richiede riforme, la legittimità richiede inclusione e l’autorità deve essere guadagnata attraverso la flessibilità, l’affidabilità e l’impegno. La Cina sembra comprenderlo. Si spera che possa aiutare il mondo a recuperare lo spirito di resilienza e dialogo che ha animato il secondo dopoguerra e di cui abbiamo bisogno oggi per adattare l’ordine internazionale alle nuove realtà.

