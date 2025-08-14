Un uomo ha deciso di portare la sua amante il 15 agosto nella stessa località di mare dove era solito passare le vacanze con la famiglia. Non era stata una scelta impulsiva, quel che si dice un colpo di testa, ma dettata da un desiderio folle, irragionevole e fortissimo

L’uomo decise che quell’estate, per Ferragosto, avrebbe portato la donna nella stessa località di mare dove era solito passare le vacanze con la famiglia. Non era stata una scelta impulsiva, quel che si dice un colpo di testa, sebbene all’uomo non sfuggisse la natura irragionevole e perfino folle di quel desiderio. Quando arrivò il giorno, l’uomo passò a prenderla accennandole soltanto a una meta costiera.

«Come mai ti sei liberato a Ferragosto?», gli chiese, quasi incredula, la donna. «Di certo non sei un uomo libero».

«Non sarò libero ma per te mi sono liberato».

Senza aggiungere altro, l’uomo mise in moto la macchina e percorse la strada statale che ogni estate percorreva con la sua famiglia. Si sistemò non lontano dalla villetta che prendeva in affitto per tutto il mese d’agosto dalla signora Wakefield, una vedova americana che aveva investito in quella zona alla fine degli anni settanta, e poi si diresse nello stabilimento balneare accanto a quello dove stazionava la sua famiglia.

La donna, un poco incredula che spettasse a lei quella giornata festiva in genere dedicata agli affetti familiari, si fece spalmare sulla schiena la crema solare, prima di mettersi supina sul lettino.

«È una favola questo posto», osservò. «C’eri mai stato?»

L’uomo la fissò attraverso gli occhiali da sole, facendo spallucce. «No mai, ma ne avevo sentito parlare. È abbastanza rinomata».

Aveva pensato che mentirle gli sarebbe pesato, ma adesso che erano lì, vicino alle onde del mare, col profumo della pineta che veniva portato dal vento, incredibilmente gli pareva di aver fatto la cosa giusta. La donna intanto si era girata e scrollava il telefonino.

Kiss cam

«Hai letto cos’è successo al concerto dei Coldplay?», chiese all’improvviso.

«Quella coppia clandestina che è stata scoperta?»

«Sì, proprio loro. La gente non smette di parlarne, sembrano tutti impazziti».

«Magari erano soltanto due amici che si abbracciavano».

«Scherzi? Non è tanto l’abbraccio a inchiodarli, ma la loro reazione di colpevolezza dopo che sono stati inquadrati».

L’uomo pensò che se ti abbracci nel momento in cui c’è in azione una kiss cam un po’ te la stai cercando. Pensò che forse volevano essere scoperti. Non disse niente, però. Si sdraiò anche lui sul lettino e cominciò a guardare insistentemente nello stabilimento accanto.

La distanza era perfetta. Non era così lontano da non poter osservare la sua famiglia e allo stesso non era così vicino da poter essere riconosciuto. Vide la moglie armeggiare sotto l’ombrellone con il materassino. Il vecchio materassino blu che era sopravvissuto a tante battaglie. La valvola era cotta dal sole e ogni mattina bisognava dargli una gonfiatina. Di solito se ne occupava lui ma stamattina, ovviamente, non se ne sarebbe potuto occupare.

«Cosa guardi?»; gli chiese la donna.

«Niente di particolare, la gente in spiaggia».

«Sembravi attentissimo».

Il bagno

Era attentissimo? La cosa comunque era ininfluente, non andava né a discapito della sua famiglia né a discapito della donna. Cosa aveva voluto dimostrare a sé stesso portando la donna in quel posto, in prossimità della sua famiglia, così vicino ai suoi affetti più intimi? Una lieve vertigine gli fece socchiudere le palpebre sotto gli occhiali da sole, prima di riprendere a guardare con più attenzione di prima.

La moglie aveva finito di gonfiare il materassino blu e adesso si avviava sul bagnasciuga con passo esitante, un poco svogliato, seguita dal figlio. Per un istante gli parve di assistere a uno di quei documentari scientifici sul comportamento marino di alcune specie animali, ma forse era solo un atteggiamento di difesa, una simulazione d’indifferenza per mettere distanza tra lui e la sua famiglia. Quando la moglie e il figlio sparirono in acqua si sentì improvvisamente bene. Tutto stava andando come doveva andare, la sua famiglia, lui e la donna stavano bene. Quel Ferragosto sarebbe filato via liscio come anche la coda dell’estate, il prossimo autunno, gli anni a seguire, la vita.

«Io mi faccio un bagno, e tu?», domandò la donna.

«Aspetto ancora qualche minuto, tu intanto vai».

Vide la donna alzarsi dal lettino, legarsi i capelli con un elastico e zampettare veloce verso il mare. Ecco, adesso erano tutti in acqua e, sebbene non sapessero delle rispettive esistenze, lui poteva osservarli tutti insieme. Erano divisi da un confine labile – gli stabilimenti balneari erano delimitati da basse palizzate di legno marcio conficcate nell’arenile – che in acqua diventava pressoché inesistente, una distanza che avrebbe potuto essere coperta agilmente da qualche bracciata decisa.

La moglie girava attorno al figlio, che se ne stava spaparanzato sul materassino blu. La donna galleggiava a pelo d’acqua, lasciandosi cullare dal lieve moto ondoso. Poco oltre le boe che segnalavano l’inizio del mare aperto, alcune imbarcazioni di piccolo cabotaggio transitavano lente verso le isole più vicine.

Da qualche barca a vela, strizzando gli occhi, si potevano indovinare dei tuffi, con il relativo, estemporaneo schizzo d’acqua. La donna tornò sulla spiaggia prima della moglie e del figlio. L’uomo ebbe l’impulso di confessarle dove si trovavano. Fantasticò su un magnifico pranzo di Ferragosto tutti insieme nel ristorante dello stabilimento balneare della sua famiglia, noto per gli strepitosi fritti di mare.

Miraggi

«Che hai?», lo incalzò la donna. «Non hai fatto il bagno. Sei silenzioso più del solito».

«Non ho niente», mentì l’uomo, ora sopraffatto da un’emozione imprevista.

Non la smetteva di guardarli. Guardava la moglie, che si abbassava un poco le spalline del costume per prendere il sole e forse, tra poco, avrebbe preso il telefonino per spedirgli un messaggio di controllo: «Dove sei?» o «Tutto bene?». Guardava il figlio, che già si annoiava e sognava d’imprese avventurose nei paraggi del bar. Guardava la donna, che dondolava la cavigliera e magari si stava chiedendo perché lui fosse diventato così taciturno proprio a Ferragosto.

Li guardava e provava amore. In un caso era un amore radicato, stabile, a tratti soffocante; nell’altro si trattava di un sentimento nuovo, nascente, intenso, e proprio per questo talvolta eccessivo, sconvolgente, angoscioso. L’amore era facile, tutto sommato: bastava comprendere le ragioni degli altri. Dopo questo stato di beatitudine, nei pensieri dell’uomo irruppe una punta di narcisismo.

Avrebbe voluto capire se la moglie e il figlio avvertissero la sua mancanza, ma da così lontano era impossibile decifrare le espressioni più vere dei loro volti. D’altronde avvicinarsi sarebbe stato un rischio, così non restava che azzardare delle ipotesi. La moglie non era forse troppo rilassata e sorridente? E il figlio, di per sé afflitto dalla noncuranza adolescenziale, non era troppo assorto nei fatti suoi?

Una volta si ricordò di aver letto uno scrittore americano: «Provocare una spaccatura negli affetti umani è pericoloso, non tanto perché si aprono in modo vasto e profondo, piuttosto perché si richiudono in fretta!». L’uomo paventò che di lì a poco potesse comparire un altro uomo, un uomo che con ogni evidenza non era lui, che si sarebbe accomodato sulla sdraio che occupava lui, e avrebbe scherzato con la moglie e con il figlio al posto suo.

Al magnifico pranzo di Ferragosto con gli strepitosi fritti di mare dovette suo malgrado aggiungere un coperto, e non fu piacevole. Si sentì strozzare la gola da una rabbia mai provata prima e subito afferrò il telefonino per mandare un messaggio alla moglie. «Come va? Siete al mare?», scrisse come in trance. Vide la moglie accorgersi della notifica del messaggio arrivato, prendere a sua volta il telefonino, leggere il suo messaggio e cominciare a scrivere.

Sul display dell’uomo qualche istante dopo si poté leggere: «Appena arrivati, spiaggia stranamente tranquilla per Ferragosto». L’uomo si guardò intorno e non poté che concordare con la moglie, ma perché aveva scritto che erano appena arrivati?

Avevano gonfiato il materassino blu sotto l’ombrellone, avevano fatto il bagno. L’uomo li aveva visti coi suoi occhi. Era una cosa da poco, certo, una sintesi sbrigativa che però diventava anche una menzogna. Quindi non si poteva fare a meno di mentire? In fondo anche lui stava mentendo, da molto tempo, con tutti. Perfino con la donna.

«Guarda laggiù», le disse, indicando la moglie e il figlio sotto all’ombrellone.

La donna si sforzò di mettere a fuoco. «Una famigliola… Che c’è di strano?»

«No, niente».

«Hai nostalgia?»

«Io ho nostalgia di tutti, sempre. In questo preciso momento ho nostalgia anche di te».

La donna gli sorrise e l’uomo raggiunse la riva. Finalmente si alzò dal lettino e si diresse in acqua. La moglie e il figlio non potevano immaginare che fosse lì. La donna lo vide indugiare sul bagnasciuga e poi immergersi nei flutti gradualmente, polpacci, fianchi, petto. Non ne era sicura, ma poteva darsi che piangesse. Oppure no, tutto il contrario, stava ridendo.

Ma in fondo che importava stabilirlo? A Ferragosto siamo tutti dei miraggi.

