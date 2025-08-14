Un uomo ha deciso di portare la sua amante il 15 agosto nella stessa località di mare dove era solito passare le vacanze con la famiglia. Non era stata una scelta impulsiva, quel che si dice un colpo di testa, ma dettata da un desiderio folle, irragionevole e fortissimo
A Ferragosto siamo tutti dei miraggi
14 agosto 2025 • 17:27
Un uomo ha deciso di portare la sua amante il 15 agosto nella stessa località di mare dove era solito passare le vacanze con la famiglia. Non era stata una scelta impulsiva, quel che si dice un colpo di testa, ma dettata da un desiderio folle, irragionevole e fortissimo