Un’arte che non esiste più

Addio a Forattini, cambia il mondo e anche il modo in cui ridiamo

Giorgio Forattini
Giorgio Forattini
Raffaele Alberto Venturascrittore
05 novembre 2025 • 18:51

Il genere in cui eccelleva il vignettista oggi non esiste più. Perché non c’è più quella politica. Ma anche perché troviamo divertenti i meme e l’Italian Brainrot

Un uomo spalanca il suo impermeabile davanti a una platea di politici italiani, scandalizzati: Silvio Berlusconi, Massimo D’Alema, Romano Prodi in veste da prete di campagna, Oscar Luigi Scalfaro e Gianfranco Fini, mentre in cielo svolazza un volatile con le fattezze di Umberto Bossi. Di tutta evidenza, siamo nel pieno degli anni Novanta. Dall’impermeabile esce… una matita rossa, gigantesca. L’uomo si chiama Giorgio Forattini e in questo suo disegno che illustra la copertina di una sua vecchia a

Per continuare a leggere questo articolo

Raffaele Alberto Venturascrittore

Vive a Parigi dove collabora con il Groupe d'études géopolitiques e la rivista Esprit. Ha esordito con il libro Teoria della classe disagiata (minimum fax 2017).