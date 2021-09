È iniziato ieri a Dogliani (Cuneo) il Festival della tv e dei nuovi media. Tre giorni di dibattiti, incontri e approfondimenti sui temi della comunicazione, dei nuovi media e di quelli tradizionali, della televisione tra presente e futuro.

In un incontro tra generazioni, tra volti molto conosciuti e giovani che aprono nuovi scenari, il tema della decima edizione è «Ripensiamoci», una riflessione sul tempo in cui stiamo vivendo. «Siamo davvero all’inizio del fiorire di una nuova società oppure, come diceva Eliot, “il mondo finisce così: non con il rumore di un’esplosione, ma con un fastidioso piagnisteo”? Beh, dipende solamente da noi. Ripensiamoci», si legge nel programma del festival.

Il festival è un luogo importante per Domani, che un anno fa si presentava in anteprima al pubblico proprio a Dogliani. In occasione del primo compleanno del quotidiano, tornano a parlare i protagonisti di questa giovane esperienza editoriale.

Domani, alle 17, ci sarà l’incontro «Un anno di Domani, un futuro da leggere» per fare un bilancio del primo anno di attività del quotidiano e annunciare i progetti futuri: l’editore Carlo De Benedetti, il presidente di Editoriale Domani Antonio Campo Dall’Orto e il direttore Stefano Feltri ne discuteranno con la condirettrice di Prima comunicazione Alessandra Ravetta. Oggi, alle 17, il direttore Stefano Feltri parteciperà al dibattito su «La salute dell’informazione nell’èra del Covid», un confronto sulla qualità dell’informazione con altri direttori di giornale.

Il programma completo si trova sul sito festivaldellatv.it.

