il documentario

Alex, andata e ritorno. Il treno come metafora di autonomia e libertà

Simone Alliva
02 dicembre 2025 • 19:43

C’è Alex Cesca, capitano della squadra di basket di persone con sindrome di down, c’è il compositore piemontese, c’è la docente precaria. Sono loro al centro del doc Andata e ritorno

Ogni mattina, alle 7.04, Alex Cesca prende il treno. Civitanova Marche, Macerata. Capitano della nazionale italiana di basket di persone con sindrome di Down, campione d’Europa e del mondo. Non si tratta di eroismo: è la misura concreta della sua autonomia. Il treno è la sua strada verso il lavoro, verso la vita che sceglie di condurre da solo. Abita in un piccolo appartamento, cura la casa, organizza le giornate con attenzione. Lavora in un bar e pasticceria sociale, Tuttincluso, dove la dimens

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.