Ho un'amica con cui ogni anno, più o meno a partire dalla settimana del Salone del Libro, inizio a compilare una lista delle nostre imminenti letture estive. Durante l’inverno ci vediamo spesso, e di libri parliamo poco, anche se vorremmo, perché – com’è noto – chi lavora con i libri ha poco tempo per leggerli. Ma da maggio in poi, la lettura “per piacere” diventa una priorità: assicurarci delle ottime letture estive assume l’urgenza di un bisogno primario, la cui organizzazione non va sbagliata. Il discorso diventa quindi ossessivo, monomaniacale. La missione, infallibile. L’atto stesso di stilare una lista, Umberto Eco insegna, diventa una vertigine, un’autonoma ragione di piacere, dove ciò che viene scartato non è meno importante di ciò che viene incluso.

Se sono presenti altre persone, le coinvolgiamo sperando che ci aiutino nell’ardua impresa. Il nostro ideale libro estivo deve avere caratteristiche molto precise: vogliamo un libro che ci tenga sveglie la notte, che ci faccia alzare contente al mattino, adatto sia per la spiaggia, sia per il picco glicemico del primo pomeriggio. Se è disponibile in formato tascabile, meglio: è più agile da maneggiare. Alla fine dell’estate sarà spiegazzato e gonfio di acqua salina; sarà un testimone tangibile di quanto ci siamo divertite. Deve essere letterario (qualunque cosa significhi), ma non troppo. Deve essere coinvolgente, capace di dare piacere, però anche lungo, così che scateni la fame e la sazi allo stesso tempo.

Un esempio perfetto: Il cardellino di Donna Tartt. Ma anche Dio di illusioni. L’estate scorsa a Procida mi ha dato un piacere sublime Mentre morivo di Faulkner. Hanno riempito con successo le mie estati Compulsion di Meyer Levin, La versione di Barney di Mordecai Richler, Una vita come tante di Hanya Yanagihara, Le benevole di Jonathan Littell, La figlia dello straniero di Joyce Carol Oates, Le ceneri di Angela di Frank McCourt, qualsiasi cosa abbia scritto Jonathan Franzen, e molti altri.

Si consideri che i classici più classici (ad esempio i russi) ce li siamo bruciati anni fa, goduti nelle lunghe estati del liceo, e ci resta solo il piacere di rileggerli. Ricordo una felicissima estate del ginnasio in cui lessi, in ordine, Delitto e castigo, Anna Karenina e Madame Bovary. Un’altra in cui lessi Guerra e Pace e I Buddenbrook. E la migliore: quella dedicata alla lettura di Alla ricerca del tempo perduto.

Col tempo sai...

La verità è che più si legge più diventa difficile leggere con gusto, la lettura è un vizio che consuma se stesso, e io, dopo il periodo di letture non particolarmente felice dell’università (per di più dedicate alla saggistica filologica), sto da qualche anno ricominciando ad appropriarmi di quel piacere.

Se prima mi sembrava che tutto quel tempo sottratto alla lettura avesse il nobile compito di traghettarmi verso una desiderabile carriera, verso sfere più alte del sapere, ora mi sembra quanto mai vera l’abusata frase di Montesquieu: «Non ho avuto mai un dolore che un’ora di lettura non abbia dissipato». E dato che il dolore è condizione intrinseca della mortalità, mi sembra che non possa esistere al mondo modo migliore di impiegare il proprio tempo.

Ma torniamo alle letture estive. Certo, se ci si vuole dedicare anche a opere più impegnative, a Musil, a una rilettura di Proust, al Mann della Montagna incantata (o magica che sia), a Bellow, a Pynchon, ben venga, ma queste letture devono essere intervallate, accompagnate, da questo ipotetico, fantasmatico “romanzone estivo” che ogni anno che passa diventa per noi sempre più elusivo e inafferrabile, come la balena bianca per Achab.

Finché quest’estate

Quest’anno, a una prima disamina, i libri in pole position erano due: Il giorno dell’ape di Paul Murray, Einaudi Stile libero, (io l’avevo˜ letto, lei no) e Wellness di Nathan Hill, Rizzoli, (lei l’aveva letto, io no), ma sapevamo che non ci avrebbero del tutto soddisfatte. Lei mi ha consigliato allora L’educazione di Tara Westover, Feltrinelli, io Trust di Hernan Diaz, Feltrinelli, (che mi era piaciuto, ma in fondo mi aveva anche deluso, come molti Pulitzer negli ultimi anni).

L’educazione si è rivelato perfettamente in linea con ciò che cercavo, tanto che ai primi di luglio era già finito. Cosa fare allora? Avevo ordinato la Trilogia della guerra di Agustín F. Mallo, Utopia Editore, ma sapevo che non era esattamente il tipo di libro che cercavo. Avevo ancora Wellness, ma giocarsi il salvagente ai primi di luglio non mi sembrava saggio. Mi arrovellavo tra sigarette, Estathé, Instagram e integratori, quando F., stufo di vedermi arrancare sulle pagine di Fame di Knut Hamsun (Adelphi), che leggevo con pochissimo trasporto, chiedendomi quanto ancora sarei dovuta andare avanti per poter dire a me stessa di averlo letto, mi ha detto con convinzione: leggi Illusioni perdute di Balzac.

Ebbene, facendo un mea culpa imperdonabile per aver iniziato a leggere seriamente Balzac solo a trent’anni, ho scoperto che era proprio lui l’autore di cui avevo bisogno. Balzac! Un rivoluzionario. Come i classici greci e latini sono tutt’oggi insuperati nei generi che hanno praticato, così ho finalmente incontrato l’archetipo insuperato di quei romanzi moderni che tanto mi hanno dato piacere.

Com’era possibile che non avessi mai letto Balzac? Mi tornò alla memoria il mio professore di francese del liceo: un omino di mezza età, privo di trasporto, che ovviamente non sapeva una parola di francese.

Aveva passato circa tre anni a leggerci in classe il Roman de la rose, e poi a un certo punto si era trascinato moribondo verso La Comédie humaine, facendola sembrare la cosa più antiquata e noiosa del mondo. Maledetto!

A posto fino al 2026!

E invece. Leggere Balzac è un’esperienza vorticosa ed entusiasmante. Immergersi nella Parigi del primo Ottocento, mentre i tipografi battono caratteri a tamburo in stanze annerite d’inchiostro e i giornalisti intrallazzano notizie e bustarelle. Sentire, leggendo, l’incalzare della scrittura; lo slancio fluviale, naturale di uno scrittore che fu tipografo, editore, imprenditore disastroso, monumentale accumulatore di debiti.

Un autore che, mentre scappava dai creditori, passava notti intere alla scrivania, sorseggiando caffè nero, inseguendo un genio fatto di volontà e resistenza fisica. Balzac ha il piglio narrativo del romanziere che ha bisogno che i suoi libri, come quelli dei suoi personaggi, siamo letti, amati – e, soprattutto, comprati.

Ma, dentro quel piglio, riesce a descrivere i moti più determinanti dell’animo, i movimenti di una Storia che continuamente muta.

F., vedendo che avevo macinato duecento pagine in due giorni mi ha detto: «Se ti piace sei a cavallo. Con tutto quello che ha scritto».

Esattamente centotrentasette opere: il 2025, e forse anche il 2026 sono salvi.

