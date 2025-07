La storia dei due amanti sorpresi al concerto dei Coldplay è rivelatoria. Non c’è solo il moralismo vecchio stampo: oggi assistiamo alla pervasività dell’apparato pseudoscientifico a sostegno del concetto di coppia perfetta. La psicologia pop adottata in modo martellante

La vicenda degli amanti sorpresi al concerto dei Coldplay ha scatenato reazioni di vario tipo, oltre a una gogna mediatica notevole, composta in parti uguali di umorismo, scherno e riprovazione purissima. Non penso serva fare il riassunto: video, foto, meme, valanga di commenti. Mescolare e ripetere a piacere. All’infinito.

Sicuramente si tratta di un evento rivelatore. Mi interessa discutere un aspetto, e cioè il perbenismo che abbiamo potuto osservare online in quantità, proveniente da persone giovani e meno giovani, variamente soddisfatte della punizione ricevuta dai due peccatori: «Se lo meritano, bel castigo, se non tradisci queste cose non ti succedono».

Non serve a molto ribadire che il tradimento è una faccenda con rilevanza privata: un problema delle parti coinvolte. Un problema anche grosso, per carità. Ognuno decida quanto, ma nei fatti la maggioranza delle coppie è fondata sulla fedeltà, e se quella è la promessa, quando non viene mantenuta scatta per forza qualcosa. Il tradimento è un evento significativo, dunque, ma intimo. Non è, o non dovrebbe essere, un tema pubblico.

Giudizio pubblico

La scorsa settimana però abbiamo visto come molte persone siano ansiose di trattarlo come tema persino politico. Una battaglia fra giusti e disonesti. Molte persone sembrano addirittura provare uno strano e perverso piacere (erotico?) nel guardare le gogne di questo genere. (Alcuni l’hanno ammesso: «Vedere questi tizi messi alla berlina è stato meglio di un orgasmo». Non invento nulla).

La situazione ha contemporaneamente il sapore del già visto e della novità. Ci eravamo abituati a considerare il sesso come un argomento meno scioccante, meno controverso. Ma una serie di segnali indicano la piena rinascita del giudizio pubblico. Non solo sui comportamenti, ma sull’essenza delle persone. Il tradimento sessuale non come gesto, ma come marchio.

Facciamo un passo indietro. Da alcuni anni osserviamo il grande ritorno delle coppie dove si ragiona impostati sui parametri della gelosia estrema: sei mio, sei mia, mi devi far controllare il telefono, se parli con gli altri o le altre per me è finita, ti controllo, ti osservo. «Per me non esiste che lui abbia delle amiche donne, per me non esiste che lei abbia amici uomini». Il tutto esasperato dalla tecnologia e dalla conseguente sorveglianza.

Oltre alla gelosia ci sono poi le dimostrazioni di amore assoluto (soprattutto fra i giovani). Devi portarmi qui, devi portarmi là, devi fare questo per me. Pegni d’amore. Come se i vecchi “tre metri sopra il cielo” di Moccia fossero diventati nel corso degli anni il tessuto della realtà: un tripudio di lucchetti.

Fantomatiche coppie perfette

Ma queste faccende rappresentano una novità relativa. Quello che risulta più nuovo è la pervasività dell’apparato pseudoscientifico a sostegno del concetto di coppia perfetta. La psicologia pop adottata in modo martellante.

Non la psicologia vera, che ha strumenti complessi e profondità, ma la cultura semplificata che circola online da qualche anno: concetti presi a prestito, piegati alle mode e ai moralismi. Red flag, tossicità. La parola narcisista usata come il prezzemolo. Termini un tempo tecnici che diventano facili etichette e sostengono l’idea della coppia perfetta, priva di macchie da qualsiasi punto di vista, in cui il tradimento non si verifica perché il dialogo è continuo, trasparente, ineccepibile.

Nella realtà le coppie fedeli esistono, sia chiaro, ma il loro segreto (se di segreto si vuol parlare) difficilmente sta nella ricerca della perfezione. Forse il segreto non c’è, in verità: talvolta nella dinamica di coppia conta molto il modo in cui due personalità (e relativi atteggiamenti) si intersecano, dunque ogni caso è un caso a sé (qui però mi fermo e lascio spazio a chi studia psicologia delle relazioni).

Non è strano che nella nostra epoca si diffonda l’ennesima idea rigida di perfezione, la fissazione per il complesso di regole, per il sistema che permette di sottoporre a controllo e di verificare se tutti i parametri sono giusti (alla fine anche questa è misurabilità, ne ho già parlato). La relazione come contratto di trasparenza. L’amore come oggetto osservabile, stimabile, testabile. L’amore come performance. «Sei un pessimo marito. Non lo dice la religione: lo dice la scienza».

Io propongo di fuggire da tutto questo e di rifugiarsi nel regno dell’ambiguità che si fa verità: la letteratura. «Il tradimento è quando dici di essere da una parte e sei da un’altra». Frase non mia, la trovate ne La fila alle poste di Chiara Valerio, edito da Sellerio. Più la leggi, più vedi i suoi significati. Meditiamo privatamente.

