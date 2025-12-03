«È quando si sogna insieme che inizia la realtà», il documentario dedicato all’Atletico San Lorenzo

true false

«A San Lorenzo abbiamo scoperto che i sogni si possono davvero realizzare, che i sogni si realizzano in testa quando dormiamo, ma anche quando siamo svegli». La voce è quella di Elio Germano. Le parole sono quelle scritte da Andrea Dorno per spiegare ai bambini l’Atletico San Lorenzo. E sono le parole scelte dal regista Federico Braconi per dispiegarsi lungo il suo documentario Anatomia di un grande sogno (SimonFilm), presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma e proiettato anche merco