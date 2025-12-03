Cultura

«È quando si sogna insieme che inizia la realtà», il documentario dedicato all’Atletico San Lorenzo

Emanuela Del Frate
03 dicembre 2025 • 18:39Aggiornato, 03 dicembre 2025 • 18:40

Anatomia di un grande sogno ripercorre la storia della polisportiva nata con l’azionariato popolare. La voce narrante è di Elio Germano: «È sognando insieme che comincia la realtà»

«A San Lorenzo abbiamo scoperto che i sogni si possono davvero realizzare, che i sogni si realizzano in testa quando dormiamo, ma anche quando siamo svegli». La voce è quella di Elio Germano. Le parole sono quelle scritte da Andrea Dorno per spiegare ai bambini l’Atletico San Lorenzo. E sono le parole scelte dal regista Federico Braconi per dispiegarsi lungo il suo documentario Anatomia di un grande sogno (SimonFilm), presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma e proiettato anche merco

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021