Non è un segreto: produciamo molto più di quanto riusciamo a consumare. Questa sovrapproduzione nuoce a tutti noi singolarmente, nonché alla società, e soffoca il nostro pianeta. L’emergenza climatica ce lo ricorda sempre più spesso, e in modo sempre più estremo.

Eppure quando si parla di decrescita scatta l’associazione automatica: capelli rasta, orto biodinamico, latte appena munto, pasta madre, yoga, scuola a casa. Una o più di queste, a scelta, e perché no, altre affini, una colonica sperduta in campagna, galoche verdi inzaccherate, bambini a piedi nudi che tosano una pecora.

Una svolta riflessiva

Decrescita. Eppure un sito web storico, interamente dedicato all’argomento, la definisce “semplicemente” una svolta riflessiva per la ricerca, personale e collettiva, di una qualità della vita sganciata dall'ossessione per la crescita e dalla corsa alla produzione, al possesso e al consumo di merci.

Non parla di rifugi in campagna, né di pecore da tosare. Certo: se volessimo ridurre a zero il nostro impatto ambientale, l’isolamento nella natura sarebbe forse l’unica strada possibile. Ma siamo animali sociali e rinunciare agli altri è difficile: se non ce la sentissimo di tagliare tutti i ponti, se non volessimo considerare la decrescita come una scelta estrema?

Esiste un’alternativa, ce l’abbiamo sotto gli occhi, nel posto più impensato. In fondo la decrescita è una serie di scelte che facciamo ogni giorno, ovunque siamo. Anche in città, perfino in una metropoli in crescita.

Certo, hai più tentazioni, sei rapito dalla frenesia, ti senti lontano dalla natura: è più difficile, ma non è impossibile.

Condividere

La decrescita, spiega lo stesso sito, è un progetto di società alternativa, basata su valori diversi da quelli oggi dominanti: condivisione, sobrietà, giustizia, autonomia.

Condivisione. L’altro giorno sono passata da via Sottocorno a Milano, non è nel mio quartiere, ma fa parte di quello che è ancora un quartiere, un quartiere elegante del centro. Fuori da una lavanderia ho notato un cestino pieno di vestiti e un cartello: «Il miglior riciclo è il riuso. Se vi serve qualcosa prendete».

Si tratta di cambiare prospettiva, non arrendersi al flusso, ma frenare e farsi delle domande. È urgente, sempre più urgente. E in realtà, per vivere la decrescita in città ci sono modi così semplici e immediati che appropriarsene sembra una magia.

I nostri desideri non sono astrusi come pensiamo, sono i desideri di tutti. A volte, basta parlare con chi ci sta accanto in coda al supermercato, bussare a un vicino se ci manca qualcosa o viceversa qualcosa non ci serve più, appendere un annuncio nella bacheca del condominio se abbiamo bisogno di un servizio o lo offriamo, o cercare online il gruppo social della nostra strada o del quartiere: ovunque si può portare o ricevere aiuti. La tecnologia in questo è un’alleata: per esempio l’account Instagram Stooping Milano, ideato da due studentesse del Politecnico, segnala cose belle, e soprattutto ancora “buone” lasciate in strada per il passaggio della nettezza urbana; Non buttarlo, regalalo, mette in contatto chi vuole disfarsi di qualcosa con chi ne ha bisogno; L’Alveare dice sì permette di comprare prodotti sa direttamente da chi li produce. Più in generale, Eco narratrice condivide pillole video in cui racconta che cosa possiamo fare, giorno dopo giorno, per vivere in decrescita con poca fatica.

La sfida del riuso

Da qualche tempo, prima di gettare qualcosa ci rifletto. La studio. Davvero non mi serve? C’è qualcosa che non sto vedendo? E poi parto: se la trasformassi in… rimugino e faccio ricerca. Infine, trovo: sì, il flacone di detersivo può diventare vaso, le cassette per la frutta scaffali, il barattolo dell’orzo può contenere le mollette per il bucato. Spesso non serve andare lontano, basta guardarsi indietro, tornare a come si faceva prima. Invertire il senso di marcia.

Quella che è nata come uno sforzo consapevole ma innaturale è ora diventata una prassi. E la prima conseguenza del riuso è che inizi a comprare meno, anche per il gusto di riuscire a fare con ciò che hai. Comprare un oggetto a basso costo e di qualità scadente, non ti accende più dentro alcuna scintilla, anzi: ti fa venire la tristezza. Solo l’idea ti deprime. Allora ti trovi ad aspettare, a fare economia, per poter comprare una sola cosa bella, ben fatta e duratura, prodotta consapevolmente e nel rispetto di certi valori. Sai istintivamente che se anche non dovesse più servirti, le troverai un nuovo utilizzo, o che di certo sarà un bel regalo.

Il riuso è un atto creativo che ci fa stare bene. Dà vitalità alla casa e ci fa sentire meno automi, meno isolati, e un po’ Robin Hood. Una volta che inizi a praticarlo, non smetti più, perché tutto diventa un’opportunità. Cominci ad aggiustare cose che non ti saresti mai sentito in grado di riparare, impari a fare con le tue mani, e finisci per sentirti utile, e libero.

Ci spingono a pensare che un mondo con meno cose sia noioso e monotono, invece passare dall’eccesso alla moderazione, al bastevole, dà soddisfazioni molto più durevoli e profonde.

In questo senso la decrescita non è più una scelta estrema, ma uno stato mentale. Tra il terrore delle catastrofi e la cieca fiducia nel progresso, la sfida è concepire un pensiero davvero libero.

Il passato si cura col presente, e in parte anche il futuro. Abbiamo poco tempo, lo sappiamo. E possiamo cominciare subito. Stiamo parlando di piccole scelte quotidiane: prestare attenzione alle proprie abitudini alimentari, muoversi a piedi o in bicicletta quando possibile, pensarci due volte prima di comprare qualcosa che in realtà non ci serve, sostenere i negozi di quartiere, e anziché buttare riutilizzare, regalare, scambiare.

Passi piccoli che possono portarci lontano, perché per muoversi basta mettere un piede davanti all’altro. E muoversi significa essere già altrove.

