Anna Oxa è ormai un nome ben noto al pubblico di Sanremo, perché ha calcato il palco dell’Ariston per ben quattordici volte. Ora, a distanza di dodici anni dall’ultima partecipazione, torna a Sanremo con il brano Sali (Canto dell’anima), scritto da lei insieme ad altri autori, tra cui il cantante Francesco Bianconi.

LA STORIA

Anna Oxa, all’anagrafe Anna Hoxha, nasce a Bari nel 1961. Entra nel mondo della musica proprio con la sua partecipazione a Sanremo 1978, con il brano Un’emozione da poco, con cui arriva prima nella categoria “interpreti”. Un brano tornato in auge dopo l’intrpretazione di Luca Marinelli in “Jeeg Robot”.

Sempre nel 1978 esce il suo primo album, Oxanna. Da lì, in dieci anni rilascia altri sette album e partecipa ben cinque volte a Sanremo. Il 1989 è il suo anno. Oxa è di nuovo in competizione all’Ariston, stavolta in coppia con Fausto Leali sulle note del brano Ti lascerò, che garantisce ai due la vittoria. Sempre nello stesso anno, la cantante pubblica il suo nono disco, Tutti i brividi del mondo.

Da quell’anno fino al 2003 Oxa pubblica cinque album. Quello del 2003, Ho un sogno, diventa disco d’oro. Nel 2006 Oxa partecipa per la tredicesima volta a Sanremo con Processo a me stessa. Oxa torna sulle scene televisive nel 2010, e nel 2011 ripartecipa di nuovo al festival con La mia anima d’uomo.

Sali (canto dell’anima)

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

