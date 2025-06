Domenica

Credo che sia il primo necrologio hardcore della storia. Lo pubblica il Corriere, lo firmano Carlo Antonelli e Luca Guadagnino, la strana coppia che non fa mai mancare le condoglianze quando scompare gente dello showbiz. Un Clic, mi piace funebre che trasforma la pagina dei morti sul Corriere in una specie di Facebook di cadaveri eccellenti.

Il primo necrologio hardcore della storia è quello per Edmund White, scrittore ma, in questo caso, più che altro pretesto per un gay pride in forma di obituary.

Eccolo: «La notte spesso salivamo mano nella mano su per Monte Caprino.– Eravamo circondati dai rumori amati: mugolii, zip che scendevano e salivano, ginocchia che toccavano le foglie secche.– D’improvviso, una sera, la luna va a illuminare a pieno un viso, febbrile, paonazzo, felice – Il tuo. I tuoi occhi e la tua bocca ci hanno accolti nel regno scalcagnato e sublime del quale eri e rimarrai il più saggio degli dei.– Quello della più pura delle sensibilità: senza romanticismo non c’è sesso: nemmeno il più casuale».

Nel libro Quando eravamo froci (Il Saggiatore) Andrea Pini, scrittore e attivista, racconta la storia del Monte Caprino, il più noto e frequentato luogo di battuage, di incontri gay, della Capitale dagli anni Settanta.

P.S. Riflessione alla von Clausewitz: ormai quasi tutti gli scrittori (soprattutto quelli presunti) sono attivisti. Fanno della letteratura un proseguimento della lotta politica con altri mezzi. E, sciocchezza concomitante, anche la maggior parte dei lettori fa della lettura un proseguimento della lotta politica con altri mezzi. I lettori leggono come se andassero a votare e gli scrittori scrivono comizi come se fossero in campagna elettorale.

Guardo la finale parigina Sinner-Alcaraz e, forse per l’influenza del primo storico necrologio a luci rosse, i due telecronisti, una lei e un lui, che mugolano e bisbigliano per non disturbare con le loro voci i tennisti in campo, mi fanno pensare che stiano trasmettendo dal Monte Caprino e non dal campo centrale del Roland Garros. Per un momento mi sembra addirittura di sentire il rumore di zip che salgono e scendono. Ma è soltanto una suggestione. Purtroppo non lo è la sconfitta di Sinner. Peccato.

Lunedì

In Spoiler, un libro pubblicato anni fa da Salani, si svelano sadicamente i finali dei romanzi. Tipo: «Muoiono sia la Bovary che il marito». Oppure: «È stato Jorge avvelenando le pagine». E ancora: «Muoiono tutti, tranne Ismaele»

Martedì

In treno per Roma. «Tutto mi consuma e niente mi scivola addosso» ha detto l’ormai ex CT della Nazionale Spalletti. Buona fortuna Lucio dall’unico italiano che salta sempre sul carro dei perdenti (ma lei, mister, non se la prenda troppo, tornerà presto a stravincere).

Mercoledì

Al Mercato Trionfale, sotto casa a Roma, compro mozzarelle, prosciutto, pomodori, ciliegie, susine. Mi costa la metà di una spesa simile a Milano. Credo di aver appena scritto l’unico editoriale (a parte quelli sulle guerre in corso) che abbia senso scrivere oggi.

P.S. Mi piace molto il Mercato Trionfale, ma qualcuno dice che è più bello quello di piazza Vittorio. La prossima volta vado a vedere.

Ho letto due dediche molto belle. Una è a «David John Moore Cornwell padre, marito, fratello, figlio, giocatore di ping-pong, fumettista, bevitore di vino, amante delle passeggiate con i cani, germanista, francofilo, bambino perduto, irlandese dell’ultima ora, pessimo cuoco». L’altra, fulminea, è a «John le Carré: romanziere».

David John Moore Cornwell e John le Carré erano la stessa persona e le dediche sono di Nick Harkaway, autore di La scelta di Karla (Mondadori). Nick è figlio di le Carré (da pronunciare all’inglese, “le carrei”, e non alla francese), e in La scelta di Karla resuscita George Smiley, il più grande eroe letterario della Guerra Fredda, il più affascinante personaggio inventato dal padre. Lo fa per compassione degli inconsolabili orfani di le Carré, ma anche per nostalgia di suo padre e di sé stesso ragazzino. «Sono cresciuto con George» scrive in una nota. Il ciclo con protagonista Smiley e le altre spie del Circus (La spia che venne dal freddo, La talpa, ecc.) è un grande ciclo narrativo. Ariostesco: «O gran bontà degli agenti segreti antichi!».

Delle opere paterne, questo figlio bravissimo e affezionato scrive: «I romanzi erano al contempo un’istantanea dell’epoca e una finestra sull’anima». L’istantanea d’epoca è la Guerra Fredda (la terza guerra mondiale sotto mentite spoglie), «un conflitto internazionale binario e, in ultima analisi, impossibile da vincere per chicchessia». Cose vecchie, direte, ora ci sono in corso guerre diverse. Sicuri? Scrive Nick: «Eric Hobsbawm affermò che il ventesimo fu un secolo breve, ma si potrebbe ribattere che stiamo ancora aspettando che finisca». Il Secolo Breve (il Novecento) è in realtà il Secolo Lunghissimo. La Guerra (Fredda) continua.

Incipit di La scelta di Karla: «Attraversando Primrose Hill diretta agli uffici della Bánáti & Clay, dove il suo capo, il signor Bánáti, presiedeva sulle carriere delle meno brillanti star londinesi della letteratura, Susanna Gero ebbe la sensazione che Londra si stesse svegliando solo in quel momento da un profondo sonno invernale». Qui si lecarreggia, indubbiamente.

P.S. Questa settimana mi viene fuori di continuo questo stile da editorialista. Un segno dei tempi?

Giovedì

Le parolacce non sono più quelle di una volta. In Cartella clinica, l’intenso memoir di Serena Vitale su vita, schizofrenia e morte (a vent’anni, nel 1961) della sorella Rossana, la scrittrice scopre dai referti clinici dell’epoca che la paziente attraversò una fase di coprolalia. Eppure lei non l’ha mai sentita pronunciare parolacce: «Che cosa diceva mia sorella? Merda, cazzo, stronzo, ecc.? Malgrado l’evidenza, non riesco ancora a crederci… So che non puoi sentirmi nel tuo nulla, Rossana, eppure te lo dico: oggi, sessantaquattro anni dopo la tua morte, parole come merda, cazzo, stronzo, coglione, puttana, minchia, vaffanculo ecc., non stupiscono né scandalizzano più nessuno. Altro turba le mie anziane orecchie: “tanta roba”, “quant’altro”, “s’è fatta ’na certa”, “posizionarsi”, “un botto”, “una cifra”, “velinesco”, “impattante”…».

Ieri

Sbrigo la posta arretrata. Luca Artesi scrive: «Ho trovato ingeneroso il suo giudizio su Aurelio De Laurentiis. L’uomo non avrà un carattere facile, ma ha grossi meriti. Ha portato il Napoli dal fallimento ai vertici del calcio italiano e stabilmente in Europa, senza un Maradona e mostrando ai blasonati club del Nord che si può vincere con una sana gestione imprenditoriale. Lo scorso anno, dopo lo scudetto, ha peccato di vanità e ha commesso errori, ma a 75 anni ha avuto l’intelligenza di capire e rimediare».

Caro Artesi, lei scrive, tra l’altro, che il mister Conte è stato un capitano Achab. Paragone bello e giusto. Conte è un Achab a lieto fine. Nella sua versione calcistica di Moby Dick non si salva soltanto Ismaele, ma tutta la ciurma (Romelu e i suoi compagni, e pure l’armatore, che si è ricreduto, pur restando, secondo me, protervo e sprezzante). Il lettore continua: «Forse quest’anno il “piangina” Inzaghi, primo allenatore “a tutta fascia”, ha privilegiato la Champions. Moretti (il regista, non la birra o i gelati del titolo della rubrica) le direbbe: “D’Orrico dica qualcosa da uomo del sud!” :)».

Va bene se le dico che Conte, nei suoi monologhi furenti, mi ricorda Carmelo Bene, il grande attore di Nostra Signora dei Turchi, tra l’altro, leccese come lui?

Scrive Aldo De Rosa: «Concordo su De Laurentiis geloso di Conte, la trama della farsa è perfetta! Lei è il re dei paragoni, la nostra Inter e Quella sporca dozzina, fantastico! La Rettore era una bellissima ragazza che entrò nel nostro immaginario: “Il cobra col sale / se lo mangi fa male / perché non si usa così. / Il cobra è un blasone / di pietra ed ottone. / È un nobile servo che vive in prigione”».

Caro Aldo, nuovo paragone filmico per l’Inter: La banda del buco. Kobra di Rettore è puro Sturm und Drang erotico anni Ottanta che fa apparire le pratiche notturne sul Monte Caprino robe da educande.

