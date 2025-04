«Nessun uomo è un’isola», scriveva il poeta inglese John Dunne. Forse. Quanto meno se con il termine “uomo” intendiamo una persona adulta e integrata, e comunque non è mai detto. Ma consapevolmente e orgogliosamente isolati/isolani sembrerebbero invece sentirsi, oggi, parecchi ventenni, soprattutto nei loro progetti più deglobalizzati e sostenibili.

Nelle loro pratiche di resistenza e di anestesia dal dolore. E ancora di più nella loro costruzione di un nuovo mondo in cui abitare. Magari piccolo. Magari modellato a forma di incanto maneggevole. Altrimenti non si spiega, tutta quest’abbondanza di isole (che qualche volta ci sono e qualche volta anche no), o, detto meglio, di piccole isole mediterranee, diventate l’emblema di quanto c’è di più selvaggio e delicato, di forte e depredato, di simbolico e vero.

Isole che costellano sempre di più una produzione culturale rivolta alla creatività e alla resilienza giovane. Cominciamo da Arsa, l’orfana diciottenne di uno scultore che si era arreso al business del commercio turistico, protagonista di un lungometraggio, intitolato con il suo nome, in arrivo nelle sale il 24 aprile, promosso e distribuito da Fandango (dopo la presentazione all’ultima Festa del Cinema di Roma).

Arsa, interpretata da Gala Zohar Martinucci (che, tra l’altro, ha avuto davvero una magica infanzia isolana, a Ibiza), è una sorta di Robinson Crusoe 4.0 in chemisier di seconda mano e scarponcini anfibi: vive da sola in una casa-capanna a Ginostra, nella parte più ostica di Stromboli, senza orologio, senza cellulare, senza acqua corrente, totalmente padrona delle sue tristezze, totalmente occupata a dare una nuova vita ai rifiuti di plastica che recupera, totalmente asservita ai ritmi di una natura stupenda ma durissima.

Chi è Arsa

Nuota come una sirena, ha la pelle abbronzata e ferita dai canneti, mangia i pesci che sventra con le sue mani, si allena inutilmente per tentare di recuperare in apnea una statua antica dal fondo del mare che è un’evidente metafora della figura paterna: accudente ma depotenziata, caduta dal piedistallo e sprofondata per sempre.

Sull’isola arriva Andrea, anche lui orfano e anche lui introverso. Incapace di comprenderla, e soprattutto attrezzato di bombole da sub, accenderà momentaneamente i suoi sensi ma depaupererà il suo piccolo, precario paradiso terrestre.

Arsa (produzione Eolo Film Production, in collaborazione con Alción e Rai Cinema) è il recente punto di arrivo di un viaggio complesso: la sua regia è dei Masbedo il raffinato duo di artisti visuali (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni) che sta esplorando il rapporto tra cinema e arte; al soggetto ha lavorato pure Beatrice Bordoni Bulgari e alla sceneggiatura lo scrittore siciliano Giorgio Vasta.

E qui tutto si intreccia ulteriormente. E non solo perché i Masbedo, Bulgari (e le sue Fondazione In Between Art Film ed Eolo Film Productions), la Alción di Luca Bradamante e Vasta sono in collaborazione progettuale per altri lavori “isolani” (vedi il corto Pantelleria, del 2022, presentato alla rassegna Penumbra di Venezia), ma anche perché i loro nomi ci invitano a perlustrare innumerevoli altre microterre apparse e riapparse all’orizzonte delle utopie contemporanee.

Prendiamo Giorgio Vasta, tra l’altro sceneggiatore di Emma Dante: il fatto che sia transitato in una delle prime edizioni del SalinaDocFestival, il festival internazionale del documentario narrativo, ci spinge a ricordarne l’ideatrice, Giovanna Taviani, figlia di Vittorio, regista della pellicola Fughe e approdi, girata appunto nelle Eolie, nel 2010, e presentata alla sessantasettesima Mostra internazionale del cinema di Venezia. Taviani ha a cuore proprio le piccole isole come Salina, tangibili e al tempo stesso fatte del materiale dei sogni (e dei film), la cui geografia è oggi resa più confusa proprio da quei mezzi di comunicazione di massa che pretenderebbero di rischiarare ogni rotta.

Bene, la prossima edizione del SalinaDoc, la diciannovesima, si intitolerà Nuove Parole Nuove Immagini e si terrà dal 15 al 20 luglio 2025. Da tenerne d’occhio la nuova sezione, anticipata l’anno scorso , dedicata ai giovani. Sempre isole, sempre cinema, sempre piena estate. Tocca le sponde della Capraia, dal 7 al 14 giugno, il secondo Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, dedicato, va da sé, alle terre e alle acque, della cui giuria tecnica fanno parte, tra gli altri, Loredana Lipperini e Nadia Terranova; tra le opere candidate, Alma di Federica Manzon, Il vecchio al mare di Domenico Starnone, L’isola dove volano le femmine di Marta Lamalfa.

E poi c’è il Marettimo Italian Film Fest, dal 15 al 19 luglio, che annuncia la sua sesta edizione e continua a tenere d’occhio lo stato di salute dei mari e le opere prime e seconde di registi e giovani autori, giustamente orgoglioso della sua ubicazione, nel cuore dell’Area protetta Isole Egadi, la più estesa d’Europa, istituita nel 1991 e comprendente, oltre a Marettimo, le isole di Favignana e Levanzo e gli isolotti di Formica e Maraone.

Rivelatorio il pedigree storico: il Marettimo Fest è prodotto da SoleMar Eventi, associazione che promuove uno sviluppo sostenibile delle Egadi, vanta gemellaggi con il Formentera Film Fest e il Menorca Doc Fest, nonché partnership con il Med Film Fest di Malta, Festival del Cinema Mediterraneo, il Fiesta, Festival del Cinema Italiano a Palma di Maiorca, e l’Ortigia Film Festival dell’Ortigia.

Nella stessa scia Oltre Ischia, il film che Luca Ciriello, documentarista, regista e produttore cinematografico, ha realizzato grazie a un laboratorio di documentario partecipativo tenuto insieme agli studenti di due scuole secondarie dell’isola campana. Da scuola a scuola. E da Ischia a Ustica, perché se il tema del laboratorio animato da Ciriello è stato quello di reperire un’isola-dentro-un’isola, con i ragazzi a caccia dell’“eccentricità” di isolani non ancora omologati al culto dell’esotico massificato e del tipico/carino che piace al turismo (a proposito: Oltre Ischia è stato selezionato per la XX edizione del Los Angeles - Italia International Film Festival, che si è tenuto tra febbraio e marzo), ecco che si sono poi aggiunti gli studenti di una terza media di Ustica ad animare una tre giorni con Daniele Aristarco, autore e saggista per ragazzi ed ex insegnante, che culminerà al Salone del Libro di Torino.

I laboratori

E qui occorre spendere qualche parola in più. Il lavoro con Aristarco è parte del progetto del Salone intitolato "Adotta uno scrittore”, in questo caso sostenuto dalla Fondazione Sanlorenzo di Ameglia (La Spezia). Guarda caso nata nel 2021 proprio per allargare il futuro di quelle comunità che aZondano nel mare la loro storia e la loro quotidianità, e cioè gli abitanti delle terre emerse italiane più piccole.

Fra le iniziative, “La letteratura non isola”, laboratorio di scrittura creativa che, da settembre, collegherà studenti di queste ultime a coetanei di terra ferma. Per dirla con il manifesto della Sanlorenzo: «La nostra visione è quella di trasformare queste isole da semplici mete turistiche a luoghi autentici e dinamici, in cui gli abitanti possano vivere una vita piena e felice»; e da qui, ecco borse di studio, lavori nelle scuole, bandi per enti locali e soggetti privati.

Per concludere il periplo, ecco Sant’Antioco, l’isola del Sulcis all’estremo sudovest della Sardegna: qui è in corso il nuovo ciclo di Laboratorio Mediterraneo, di cui è fulcro il Museo MACC di Calasetta, il progetto pluriennale di residenze di artisti internazionali (diretto da Claude Corongiu con la supervisione di Efisio Carbone) all’insegna di un rapporto armonioso e rispettoso tra comunità locale e giovani autori che vengono da tutto il mondo.

Già. Cercava forse armonia e rispetto, Arsa, con le sue plastiche upcycled e la sua statua riversa sul fondale, simbolo di una genitorialità aZondata nel mito e nella memoria, sì, ma proprio per questo da amare di più?

© Riproduzione riservata