Asian Dub Foundation: «L’Odio è un film necessario finché la società è divisa in gruppi sociali razzisti e classisti»

La Haine (“L’Odio”) di Mathieu Kassovitz è ancora il film per eccellenza sulle periferie, capace di travalicare i confini generazionali e di far riflettere ancora sul fatto che «il problema non è la caduta, ma l’atterraggio». Parla Steve Chandra Savale, chitarrista del gruppo – composto da musicisti di origini indiano-pachistane – da sempre molto attivo nel combattere le ingiustizie sociali attraverso la musica