le conseguenze della trasfigurazione del conflitto

Visibilità e contenuti da monetizzare: l’attivismo non scada nel marketing

Fabrizio Acanfora
06 novembre 2025 • 18:37Aggiornato, 06 novembre 2025 • 18:59

La difficoltà nasce quando il conflitto entra esclusivamente nella logica della piattaforma, quando diventa contenuto che deve circolare, produrre reazioni e trattenere attenzione

Cosa succede quando la discussione politica, le battaglie per i diritti civili e la critica al sistema si spostano su spazi progettati per catturare e monetizzare l’attenzione traendo profitto dalle nostre interazioni? Come possono il dissenso e il dibattito politico essere assoggettati ad algoritmi che premiano la visibilità e rispondono a strategie proprie del marketing digitale? È una domanda che mi pongo da molto tempo e che negli ultimi giorni si è mostrata estremamente attuale. Da circa un

