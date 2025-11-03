Il fumetto

Bang! Sei morto, tra deviazioni e inganni il noir pop di Ghermandi arriva in Italia

Michela Rossifumettista
03 novembre 2025 • 19:47

Il fascino di questo libro sta tutto nella tensione, mescolando il linguaggio hard boiled con la giocosità dei cartoni animati, costruendo un cortocircuito tra innocenza e crudeltà

Ci sono opere che partono, fanno il giro del mondo e poi tornano a casa, come dei visionari boomerang. Bang! Sei morto di Francesca Ghermandi, pubblicato da poco con Eris Edizioni, è uno di questi. Uscito all’inizio degli anni duemila per Fantagraphics, il libro arriva finalmente in Italia dopo oltre vent’anni, rivelando tutta la sua irresistibile poetica come un noir surreale e pop, ironico e crudele, che conferma ancora la Ghermandi come una delle figure più importanti del fumetto contemporane

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)