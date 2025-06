A Reggio Calabria, poche cose sono prese sul serio quanto il bergamotto. Qui lo chiamano “il principe degli agrumi”, con una solennità che rende solo in parte l’unicità di un frutto dalle grandissime potenzialità. Nonostante ciò – o forse proprio per questo – nel reggino ci si divide sempre quando si parla di bergamotto, in un groviglio di posizioni ormai polarizzato in due fazioni ben definite: da una parte quelli che vorrebbero conferirgli il marchio Dop (Denominazione Origine Protetta), e dall’altra chi spinge invece per l’Igp (Identificazione Geografica Protetta).

Anche se il bergamotto può crescere su diverse latitudini, è solo sul versante calabrese dello Stretto di Messina che raggiunge certe proprietà organolettiche, grazie al microclima di un territorio mediterraneo sospeso tra mare e montagna. Qui le prime piantagioni risalgono intorno al XVI secolo, periodo in cui comincia un via vai di profumieri provenienti da tutta Europa e interessati all’olio essenziale presente nella buccia del frutto, fondamentale ancora oggi per un gran numero di profumi.

«Nonostante questo – spiega Angelo Maria Giuffrè, professore di Scienze alimentari all’Università Mediterranea di Reggio Calabria – la distribuzione locale del bergamotto ha vissuto alti e bassi, anche a causa di una presunta tossicità poi smentita da una serie di studi medici che, negli ultimi trent’anni, hanno completamente riabilitato questo agrume».

È nel 2001 che arriva l’assegnazione del marchio Dop, riguardante però solo l’olio essenziale. «Da allora è stato fatto moltissimo lavoro per la crescita e la promozione dell’agrume» rivendica Ezio Pizzi, titolare di una delle più antiche aziende bergamotticole a Condofuri, oltre che presidente del consorzio del bergamotto di Reggio Calabria e dell’associazione Unionberg, che raccoglie più di 400 produttori.

Le coltivazioni occupano oltre 1.500 ettari di terreno, con più di 3mila persone impiegate in un indotto che, a seconda dell’annata, può superare i 30 milioni di euro di fatturato. Cifre derivanti per almeno l’80 per cento dall’industria cosmetica, e da redistribuire a un numero impressionante di imprese, circa 1.500 secondo i dati della Camera di Commercio di Reggio Calabria; in pratica, quasi una per ogni ettaro di terreno.

Approfittando dell’assenza di marchi d’origine sul frutto fresco, di cui negli ultimi anni si sono scoperte le molte proprietà terapeutiche, nel 2021 un gruppo di circa 500 produttori ha iniziato l’iter di ottenimento dell’Igp sui prodotti agroalimentari derivanti dal bergamotto. In questo senso va ricordata la differenza tra i due marchi di tutela assegnati dall’Unione europea che, in breve, vuole la Dop per quei prodotti interamente trasformati nell’area di origine (come il prosciutto di Parma), mentre l’Igp se almeno una delle fasi avviene nella zona geografica specificata (ad esempio l’aceto balsamico di Modena).

«Il disciplinare che abbiamo proposto – specifica Francesco Macrì, presidente del sindacato Copagri Calabria – prevede tuttavia che ogni fase venga realizzata nella zona vocata, proprio come una Dop. Ma essendo che quest’ultima era già stata assegnata all’olio essenziale, abbiamo optato per l’Igp».

Inimicizie

«Gran parte dei consumatori non capisce la differenza tra Dop o Igp, e questo caos serve solo a nascondere la guerra di potere che c’è dietro questo scontro tra fazioni», dice uno storico imprenditore del settore che preferisce restare anonimo. All’interno del comitato promotore dell’Igp, sono infatti molti a criticare l’operato del consorzio del bergamotto, in alcuni comunicati stampa definito come una sorta di casta e che, secondo Macrì di Copagri, «spende per gli agricoltori solo una piccola parte dei tanti contributi che riceve».

Nel 2023 il consorzio ha presentato domanda al ministero dell’Agricoltura per l’estensione della Dop al frutto fresco, non ricevendo però risposta. A procedere è stato invece l’iter dell’Igp, poi approvato dal ministero. Ed è a questo punto che cominciano a volare i proverbiali stracci tra le parti.

Il consorzio accusa infatti i funzionari del ministero di favorire il comitato dell’Igp, mentre quest’ultimo lamenta la lentezza di un iter che, in questi casi, impiega non più di un anno per essere approvato, mentre si è andati oltre ai quattro anni senza arrivare ancora alla conclusione.

Alla confusione generale ha poi contribuito la politica nazionale, con due rappresentanti di spicco della destra locale a ingigantire il solco tra i due schieramenti: da un lato Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia fermamente a favore della Dop, e dall’altro Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia che ha guidato il percorso legislativo dell’Igp.

«Dapprima abbiamo appoggiato l’Igp in quanto prima richiesta pervenuta», spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, «e in seguito non è che abbiamo cambiato idea: semplicemente, quando è stato richiesto l’allargamento della Dop al frutto fresco, abbiamo ritenuto che fosse la tutela migliore». Pur palesando la posizione della Regione Calabria, in questi mesi Gallo ha tentato più volte di trovare, invano, una mediazione tra le due fazioni. «Credo che anche i miei avversari politici riconoscano la mia pazienza» sospira l’assessore, «eppure col bergamotto sono riusciti a portarmi finito».

Lo scorso gennaio ad esempio, durante un incontro nella sede della cittadella di Catanzaro, l’ennesimo tentativo di conciliazione è quasi finito in una rissa tra i bergamotticoltori presenti. La mattina stessa, peraltro, era stato diffuso uno screenshot preso da un affollato gruppo Whatsapp dove si leggeva il presidente del comitato pro-Igp, l’agronomo Rosario Previtera, dedicare un lungo “ntoculu” a tutti i suoi avversari, in pieno stile Cetto La Qualunque.

Attesa per la risposta

Dopo il ricorso del consorzio, il Tar del Lazio ha imposto al ministero di esprimersi sulla Dop entro il prossimo giugno, quando potrebbe essere deciso il futuro del principe degli agrumi: Dop e Igp, infatti, non possono coesistere per lo stesso prodotto.

Intanto, il recente calo del prezzi degli agrumi ha riguardato anche il bergamotto, con prezzi che in alcuni casi sono crollati fino a 30 euro al quintale. I produttori, almeno stavolta, concordano sulla causa della crisi, derivante secondo loro dagli scompensi creati dai bergamotti provenienti da altre zone della Calabria, oltre che da Sicilia e Puglia. Un fatto che non stupisce il professor Giuffrè, «visto che col cambiamento climatico, persino coltivazioni particolari come il bergamotto diventano possibili anche altrove. Occorre che i produttori facciano massa critica al più presto, è già stato perso troppo tempo».

Il prossimo luglio, sul lungomare di Reggio Calabria, si terrà la 25esima edizione del festival del bergamotto, il BergaFest. Per l’occasione, è stato indetto il primo campionato del bergamotto in pasticceria, affidando l’organizzazione al maestro Iginio Massari, dando il là dell’ennesima polemica del caso: lì per lì, non era stato invitato neanche un pasticcere reggino.

