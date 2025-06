La Tartaruga, che quest’anno compie cinquant’anni, sta portando avanti la ripubblicazione delle opere narrative di Maria Corti, scrittrice particolarmente ispirata, oltre che critica e filologa di fama internazionale. Ne abbiamo parlato con Benedetta Centovalli – editor, critica letteraria e docente universitaria – che ha curato la nuova edizione di Cantare nel buio. La sua conoscenza dell’autrice, dell’accademica e della persona fa emergere tutto lo spirito, l’acume e la sensibilità di questa figura straordinaria della nostra letteratura.

Lei è stata un’allieva di Maria Corti, ne conosceva quindi anche il lato umano. Cosa lascia di più significativo a tutti noi e qual è la cosa più importante che le ha insegnato?

La mia amicizia con Maria Corti – l’essere accolta tra le sue allieve seppur “adottive” in una sorta di maternage – è nata grazie ai miei studi su Camillo Sbarbaro e al mio esordio nel lavoro editoriale in Bompiani. Quello che le devo prima di tutto sono la fiducia e la generosità della condivisione, la passione e il rigore, la lezione di integrità.

Nello scambio continuo tra i percorsi di studio, di lavoro e creativi, tutto per lei era interdipendente, tutto veniva passato al setaccio di un’etica del fare a cui ciascuno avrebbe risposto con la propria coscienza. Con il suo insegnamento si faceva esperienza di «una più consistente civiltà che ti si depositava nella memoria», come lei stessa raccontava della Firenze del dopoguerra.

Corti insegnava a Pavia. Ha contribuito a rendere quell’università un punto di riferimento unico in Italia, per il Centro manoscritti specialmente, oggi presieduto da Giuseppe Antonelli. Qual è stato il suo modo di lavorare?

Il Fondo Manoscritti di Pavia, costituito nel 1972, è stata la prima istituzione in Italia dedicata alla conservazione di archivi di autori italiani moderni e contemporanei (Montale, Bilenchi, Calvino, Gadda, Volponi, Vittorini, Manganelli, Merini, Rosselli...). Vera e propria creatura di Maria Corti, il Fondo incarnava la sua ricerca letteraria dedicata ai percorsi dell’invenzione, al viaggio testuale, all’indagine sul farsi di un testo e al mistero della creazione artistica.

Maria Corti è sempre stata un’anticipatrice, un’esploratrice controcorrente di nuovi territori del sapere (lo studio delle fonti islamiche della Commedia o le sue simpatie per la Neoavanguardia) e di nuovi metodi critici come lo strutturalismo. Attratta dall’originalità dei testi, poco propensa a stare nel recinto assegnato a critici e filologi, aveva la marcia in più della poesia e della filosofia. Sapeva guardare il presente dal futuro.

Maria Corti non è stata solamente la critica che tutti conosciamo, era una scrittrice che, tanto nei romanzi quanto nei racconti, ha messo al centro il dopoguerra, la memoria, la difficile dialettica tra il passato preindustriale e il presente in continuo galoppo verso un progresso che non ha fatto progredire tutti. Ho sempre pensato che ne avesse una visione pasoliniana. Come ha vissuto la parte creativa e artistica della sua scrittura?

La scoperta della sua forte vocazione narrativa è venuta dalla consultazione delle lettere di Maria Corti al suo maestro Benvenuto Terracini che testimoniano la rilevanza del suo cantiere creativo: dal 1945 al 1948 Corti scrive e riscrive tre romanzi, ma nessuno di loro vedrà la luce.

Solo uno di questi, Il treno della pazienza, sarà pubblicato per Bompiani, in una diversa stesura e con il titolo Cantare nel buio, nel 1991. Direi che c’è ben più di una storia da raccontare: «Sento l’arte quasi come una mia superiore vocazione, se pure ancora non attuata», scrive a Terracini nel 1953. Ostacolata nella pubblicazione dei romanzi, vince la cattedra universitaria nel 1962 a Lecce, sempre nello stesso anno esce L’ora di tutti, il suo fortunato esordio letterario. Sarebbe cambiata la sua storia se quei primi romanzi avessero raggiunto la pubblicazione? Anche se lo sguardo della studiosa si unisce a quello della narratrice, lei fino alla fine, interrogata su cosa le stesse più a cuore, rispondeva i suoi testi creativi, il suo lavoro di scrittore, quelli erano i libri che voleva fossero ricordati.

Cantare nel buio è forse il romanzo più completo di Maria Corti, in cui irrompe la fatica quotidiana di umili lavoratori, la visione della famiglia, il dopoguerra… è la dimensione politica di questo racconto che ti ha più di tutto spinto a pubblicarlo?

Cantare nel buio è forse l’unico vero romanzo di Maria Corti, e ha una storia editoriale così significativa che è parso opportuno cominciare da qui. È il suo vero esordio, seppur ritardato di più di quarant’anni, e indagare le ragioni di questo slittamento è risultato molto interessante. Il suo bisogno di narrare, di essere prima di tutto scrittrice, non «la filologa che scrive romanzi», fanno parte della vicenda di questo testo, insieme al suo complesso e controverso rapporto con il neorealismo del tempo in cui fu concepito.

Il romanzo nelle sue varie stesure si allontana da quel clima neorealistico per trasformarsi in favola antropologica, dando voce a quel «mondo barbarico e surreale» del protopendolarismo padano che lei stessa aveva vissuto negli anni del suo insegnamento al ginnasio di Chiari, quando una comunità di lavoratori pendolari, nella Lombardia dell’immediato dopoguerra, viaggiava in carri bestiame per raggiungere a Milano la fabbrica della speranza. È un romanzo dove ogni singola parola è stata curata nel dettaglio, cercando un equilibrio tra la vicenda operaia e la poesia di quella comunità di antichi Longobardi in costante movimento, tra la domanda di giustizia sociale e il cieco procedere della Storia.

Per curare questo romanzo hai consultato molti documenti autografi della scrittrice, conservati presso la Fondazione Maria Corti, presieduta da Giorgio Panizza. Ne esce una Maria Corti per alcuni aspetti inedita, sorprendente: è così?

Con l’aiuto di queste carte, si ricostruisce il cammino di una giovane Maria Corti che cerca con tutte le sue forze la propria affermazione culturale prima di tutto in ambito narrativo e che alla fine si troverà a indossare gli abiti accademici della studiosa. Cresce in lei la consapevolezza che come donna, negli anni del dopoguerra, entrambe le strade da percorrere sono assai complicate, sa che deve lavorare in solitudine, sa che tutto è più difficile per i forti pregiudizi culturali che colpiscono le donne sia in ambito accademico sia artistico. Figurarsi poi in entrambi i campi! Non meraviglia la devozione che ha per Emily Dickinson, costretta a «salire solissima a grandi altezze» per salvare la propria luce (Voci dal Nord Est).

In questo momento la narrativa vede protagonista l’autofiction, in cui Corti, come rilevi nella postfazione, non credeva. Se immaginiamo di discutere con lei di questo scenario cosa rimarcherebbe in particolare?

Credo che per chi ha privilegiato sempre l’immaginazione e l’invenzione il problema non sia tanto frequentare l’autofiction, alla fine lo aveva fatto anche lei in Ombre dal Fondo, ma farlo senza la capacità di reinventarsi, di creare una propria voce e uno stile del sé. Me la immagino entusiasmarsi quando un autore costruisce una lingua per la propria memoria e visione, deprimersi davanti alle confessioni appiattite sul resoconto, sul culto dei dolorismi.

