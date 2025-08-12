Il “viralone” è quel il pezzo che nasce in qualche nicchia social e spinto dal passa parola invade altre bolle limitrofe, destando interesse e curiosità. Spesso non sono brani creati ad hoc per l’estate, sono usciti durante l’anno e solo in questo periodo matura la loro esplosione virale. Viaggio nel fenomeno che ha rimpiazzato i tormentoni: da Faccianuvola a Sayf

Il tormentone estivo è in crisi, e su giornali, substack e rivistine si dibatte se sia colpa dei tempi cupi che inibiscono il pop leggero da spiaggia, o se sia invece la fine di un’era, e dell’algoritmo che l’ha generata.

Certo è che per rimbambirci e rilassarci ricorriamo ancora a vecchi arnesi come le tv Mediaset di Temptation Island e il Fabrizio Corona del gossip: il denominatore comune è il tradimento, le corna, e quanto a canzonette in tema siamo ancora fermi al Battisti di Non è Francesca e al Buonasera dottore di Claudia Mori e Alberto Lupo, praticamente un’intercettazione telefonica su base, canzone feuilleton scritta nel 1974 da Paolo Limiti con musiche di Shel Shapiro.

Cultissimo, ci starebbe una cover di Elodie e Sfera Ebbasta, giusto per rinfrescare quel cliché Bonnie & Clyde ormai usurato che fa capolino in Yakuza, potenziale hit estiva da laboratorio: «Perché l'amore è freddo come le manette/ Come le palazzine da ragazzina, che stavo al verde». Sembra scritta con l’AI, mentre un tormentone che si rispetti deve aderire allo spirito del tempo, non esserne una brutta copia.

Le bolle adulte

Lasciamo allora stare la classifica Spotify o la playlist della radio, andando in cerca del “viralone”, il pezzo che nasce in qualche bolla social e spinto dal passa parola invade altre bolle limitrofe, destando interesse e curiosità. Spesso non sono brani creati ad hoc per l’estate, sono usciti durante l’anno e solo in questo periodo matura la loro esplosione virale: è il caso di Faccianuvola, cantante indie classe 2002, studi in Conservatorio e alla facoltà di Fisica, che con Portami a ballare in primavera fa capolino come sottofondo in stories Instagram di vacanze post hipster alle Eolie, gite al fiume immortalate col filtro David Lynch, richiamo a un edonismo alternativo, onirico come il pop pieno di sintetizzatori e Auto-Tune del suo disco Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù, echi di Battiato e Calcutta e attitudine hyperpop.

Sono bolle adulte, di trentenni verso i quaranta, quelle che suonano Faccianuvola: profili metropolitani, indie e informati, copertine di Super Coralli immortalate sullo scoglio, una certa consapevolezza e il conseguente naturale disincanto.

Di tutto altro aspetto sono le bolle di Sogno americano di Artie 5ive, rapper del quartiere milanese Bicocca, famiglia di origini sierraleonesi. I suoi fan sono ragazze e ragazzi delle medie e delle superiori, attenti al look e ai trend (ora spopolano video sulle acconciature maschili, nuova ossessione TikTok che meriterebbe approfondimento) e a ogni input che possa diventare segno identitario, alla ricerca appunto di un sogno americano: «Mi parla inglеse, io vesto italiano/ Guido una tedesca, sogno americano/ bacio alla francese, fumo è giamaicano/ Borsetta Hermès, per lei spendo come un arabo».

La scena genovese

Frasi meme, filastrocche contemporanee, appiccicose perché credibili: i “viraloni” non sono alla ricerca del pezzo pop perfetto (che palle già solo l’idea!), per il pubblico più giovane possono diventare tali per singole strofe, spesso basta un balletto una citazione, un video social con l’outfit giusto.

Come quello di Sayf, giovane promessa pop genovese già etichettato come “nuovo Ghali”, che nei 48 secondi di Sinner Freestyle - pubblicato solo sui social - si presenta con una stilosa divisa da tennis bianca su un campo perso tra i container del porto: “Genio” scrive Gué nei commenti, “N1” applaude Damiano David, e Sayf parte rappando di aver fatto sesso con una leghista “grande giocata sulla fascia destra, colonialismo di riconquista”.

La nuova scena genovese sembra aver mantenuto le simpatie politiche della vecchia scuola di cantautori, aggiornandole ai tempi (Sayf ha madre italiana e padre tunisino). Anche Alfa, genovese classe 2000, rispolvera un classico del menestrello barricadiero del G8 di Genova - a cui parteciparono i suoi genitori mentre lui era con la babysitter, storia vera - trasformandolo nel campo largo dei tormentoni pop: A me mi piace è una quasi-cover di Me gustas tu di Manu Chao, la sua viralità passa dalle baby dance dei campeggi estivi alle cene boomer con figli e nipoti, finalmente con una mezza canzone in comune. Già perché per il resto l’universo semantico dei ragazzetti under 16 è sempre più inaccessibile, tanto che delle canzoni di un teen idol come il padovano Tony Boy risultano incomprensibili: il suo rap è mumble, un borbottio strascicato, ma ai concerti “vietati ai maggiori di 18 anni” tutti cantano come fossero al karaoke.

I Tony

Sembrano lontani i tempi dell’altro Tony, quello di Sesso & Samba, ma era solo un anno fa: la sfera erotica, che ogni tormentone che si rispetti si faceva carico di rappresentare anche solo come caricatura, oggi è presente nei ritmi caraibici dei brani latin dance più o meno festaioli, come il viralissimo La plena di W Sound 05, Beéle e Ovy On The Drums, reggaeton colombiano con un ritornello soft porno che dice “so che ti piace, ti fa impazzire, la verità, ascolta”: storia di sesso (“besito y lengüita”) e birrette del nella borsa frigo (“una birra per placare la sete? No, meglio essere baciato dalla tua bocca, amore”) tra una ragazza della regione di Medellín e uno della costa, “rozzo e diretto”. Ecco, “la plena” nell’uso colloquiale latino americano significa la verità nuda e cruda, la realtà dei fatti: nessun sogno, niente romanticismo, basta un prato e una sedia di plastica come nell’iconica cover del disco di Bad Bunny, che di quell’immaginario è il re, per fare fiesta, anche fosse solo il pranzo di Ferragosto.

Quelli snob

Esistono poi i “viraloni” snob che seguono le tendenze del sito Pitchfork, aspettando la prossima Biennale musica diretta da Caterina Barbieri: il nuovo album di Sofie Birch e Antonina Nowacka, quello di Nick León, Canzonieri e Maria Violenza, Yaya Bey, Matmos suonano negli speaker di design appoggiati sul pareo in isolette greche.

Elettronica minimale, archi, glitch, droni sono il tormento senza tormentone, un muro alzato contro il pop dello Zeitgeist, musica da naufraghi delle mode senza patria né estate. Eppure un suono c’è, mentre misterioso appare in questa estate 2025 il rimbambimento della critica musicale per i fenomeni da stadio, da Cremonini agli Oasis fino ai 250.000 biglietti venduti da Ultimo in 3 ore per un concerto che si terrà l’anno prossimo.

L’ossessione per i sold out, per gli stadi pieni, serve sicuramente a nascondere un vuoto di senso, ma fa troppo caldo per fare un’analisi come si deve. Forse l’inizio del campionato, con gli stadi a regime ordinario, riporterà un po’ di chiarezza. Nel frattempo godiamoci i viraloni, questi succedanei dei tormentoni, che magari non segneranno indelebilmente l’estate 2025 ma ci aiuteranno nella risalita verso un autunno che già si annuncia tormentatissimo. Perché, come rappa il rude Rrari Dal Tacco in una delle tracce del nuovo album dei produttori SadTurs & KIID, già culto dei ragazzetti appena uscito: «Se finisce la trap, posso tornare a pane e acqua/ Perché stavo già a pane e acqua». Stiamo pronti.

