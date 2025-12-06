Botte, controllo e minacce, i giovani giustificano la violenza sulle donne. L’urgenza è educativa

Alcuni dati: il 42 per cento si arrabbia se la propria compagna parla con altri uomini; per il 37 per cento le si può vietare di vedere i suoi amici; il 15 per cento ritiene che in determinate circostanze sia plausibile tirare un pugno o un calcio alla propria partner, e il 34 per cento pensa sia ammissibile minacciare di procurare dolore fisico a una donna che respinge l’uomo

true false

Alla Camera ha avuto il via libera il disegno di legge sull’educazione sessuale e affettiva. La norma, che adesso deve passare al Senato, non rende obbligatoria l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ma introduce paletti stringenti agli istituti che vogliono realizzare iniziative sul tema e impone il consenso informato dei genitori. Eppure nel nostro paese trabocca la necessità di educazione alla relazione con l’altro sesso, specie per i maschi. I recenti dati dell’osservatorio Fragilit