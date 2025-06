Vessato da conquiste romane (c’è ancora un ponte di pietra, I secolo a.C., in mezzo al paese), poi ri-vessato da invasioni saracene e spagnole, francesi con Carlo Magno e poi di tutto, il paese di Bogliasco – appena fuori Genova – non presenta particolari segni di una vitalità ragazzina che sarebbe spiegazione facile per capire perché proprio da qui è carambolato Andrea Brasi detto Bresh, che forse era stato il vero trionfatore sanremese, in termine di propulsione sessuale e opposizione ai correttori di occhiaie, e che adesso è tornato con il suo terzo album Mediterraneo, uscito il 6 giugno.

Se s’interroga il sito dell’Istat infatti, vediamo una popolazione di circa 5000 abitanti, in lieve calo, con bassa mobilità sociale e il solito divario ligure tra anziani e giovani, e natalità da Totocalcio. I numeri, aggiornati al 2024 ci dicono che, per un totale di 4342 abitanti, 1700 sono sopra i 60 anni, 500 invece tra i 15 e i 30. E la sproporzione è destinata ad aumentare, in modo a questo sperimentale.

Il paese è pretty, oggettivamente, ampiamente instagrammato, borghese. È noto per ospitare sulle alture il campo di calcio regolamentare dove da decenni si allena la Sampdoria (e sì che è stato scritto proprio da Bresh il bellissimo e commovente inno del Genoa, ma son cose che capitano). Quando la Samp era uno squadrone da serie A, alcuni dei giocatori con macchinoni si fermavano sbruffoni all’immarcescibile paninoteca “Il Vagabondo” che è tuttora il centro della vita sociale del paese.

“Il Vagabondo” incredibilmente è diventato da qualche anno di proprietà della famiglia Brasi, con Gianni (il papà di Bresh) come mattatore totale. «Sono fiero del mio bravo ragazzo. Con lui, mia moglie Paola e mia figlia Chiara siamo una famiglia stupenda» ha dichiarato a La Voce di Genova. Gianni Brasi porta gli occhiali a goccia come Venditti e negli anni Ottanta – tra i suoi mille lavori – ha fatto il dj per un decennio.

Bogliasco inattesa

Di quei tempi ricorderete You spin me round dei Dead or Alive, favolosa. Beh, Proprio a Bogliasco il cantante della band, Pete Burns, dopo un delicato intervento di «cucitura di una faccia da donna sul suo viso», ha vissuto i suoi ultimi dieci anni della sua vita. Forse faceva capatine pure al Bar Centro, di fronte al sagrato bellissimo della chiesa dove i bambini giocano a pallone e che sta vicino al passaggio a livello del treno, certamente una delle cose più belle qui, perché con la macchina devi aspettare a volte mezz’ora. E questo ti permette di pensare.

E capisci come uscire da questa impasse almeno con la poesia (anche scolastica), col cuore, con un minimo di forza nell’emergere a mezzo busto dall’acqua come si fa a pallavolo, invece che stare a fare il morto in mare. Per questo Bogliasco negli anni ha prodotto outsider veri e propri. Come i famosissimi fratelli Marco e Alberto Fracas che hanno introdotto la pratica e la cultura dei surf da tavola in Italia partendo da queste onde (incredibile, fin dagli anni Settanta, generando una microeconomia di corsi e negozietti fichi).

O il giornalista musicale onnivoro Fabio de Luca, che così sciabola: «i locals percepiscono questo posto come la Costa Azzurra. Ai tempi dei telefoni fissi, qualcuno soffriva il fatto di avere il prefisso 010 anziché 0185, che invece ti qualificava come Riviera» (è suo il saggio Oh oh oh oh. I Righeira, la playa e l’estate 1983, Nottetempo, 2023, che contiene il racconto di Pete Burns e di una certa idea di vita marina).

Oppure il talentuoso regista – prima off e poi di grandi produzioni spot e tv – Matteo Bonifazio che è tornato qui con la moglie svedese, dopo aver vissuto a Londra e Barcellona, ed è felicissimo: è entrato in una sorta di ipnosi quotidiana, fatta di benessere e un pelo di nutrizionismo e osserva questo strano mondo con acutezza, accarezzandone il punto esatto tra leisure e austerity (parole sue). Sono parte di almeno due generazioni di saggi retinenti all’ondata di eroina che negli anni Novanta ha invaso queste coste, pallanuotisti compresi, anche se a Bogliasco meno. Cretino sarebbe ricordare come il motore di questa e altre dipendenze sia proprio la noia, che certo la vicinanza dell’ancora comatosa Genova non favorisce a lenire.

La scena ligure

Quando Marco Bucci inneggiava a Saremo ad un trionfo dell’energia giovanile della città (da dove viene il conservatore Olly, non fosse per le sue origini) in molti hanno dato increduli un’occhiata alla strada per cercare di scorgere senza successo un under-cinquantenne.

È verissimo che tuttavia – come è ben noto – una scena musicale essenziale sia risorta in città un bel po’, con la terza ondata di hip-hop che vede al centro Izi e Tedua, all’anagrafe Mario e amichetto di Bresh, ma viene da Cogoleto che sta agli esatti antipodi rispetto a Genova, nella riviera di Ponente (Tedua, per inciso, ha piazzato una eccezionale performance proprio in questo Sanremo, tra l’altro).

Va ricordato, ed è un salto abbastanza straordinario, che a Bogliasco veniva pubblicata dalla fine degli anni Ottanta una rivista incredibile, A.I., Alleanza Latina, che fu la prima pubblicazione di hip-hop in Italia. Bellissima, ora oggetto di notevoli aste in rete. La facevano Claudio Brignole e Paola Zukar. Quest’ultima – ovviamente trasferitasi poco dopo a Milano – è diventata la più potente manager del rap italiano: lavorano con lei Marracash, Fabri Fibra, Madame, e siluri del genere.

Strani incroci, no?

L’asse Genova/Milano

Il giornalista Claudio Cabona, che lavora principalmente per lo psichedelico quotidiano di Genova, Secolo XIX, ha scritto nel 2019 un documentario – poi emerso nel 2021 e presente sulle piattaforme – creando una comparazione tra la consunta scena classica anni 60/70 del cantautorato chic e questa primogenitura della nuova scena hip-hop locale rispetto alla dominazione del genere negli anni successivi. Si chiama La nuova scuola genovese, è diretto da Paolo Fossati e da Iuri Della Casa.

Iuri, che è regista quasi trentenne di ottimi music video e spot, a Bogliasco ha la sua casa principale. Non ha dubbi su almeno tre cose: «C’è una diretta discendenza anche inconscia tra la vecchia scuola la nuova suola di raccontatori di storie, che abbiamo scoperto girando sul campo». «Esiste un asse fondamentale – peraltro iperclassico – tra Riviera/Genova e Milano come puro luogo produttivo. Bresh, dopo aver lavorato dal basso, sale a Milano ad abitare con Tedua e Rkomi. Salvo fare il pendolare di continuo». «Io stesso appena posso», chiude Della Casa, «torno a vedere in mare da Bogliasco. Qualunque cosa mi sia successo mi passa tutto». Gli chiedo se è anche il non-fare-un cazzo non sia una chiave per un possibile scenario del futuro. «Non ci ho mai pensato ma certo -come il Trentino, la Toscana, la Sicilia. È chiaramente ideale qui per lo smart, qui».

C’erano anche due indizi nella sua canzone sanremese che ci davano forse la chiave finale: il titolo (La Tana del Granchio, e ce ne sono ancora molti sugli scogli da queste parti) e il passaggio in cui si parla dei due costumi da bagno messi – dopo la giornata estiva – in un sacchetto in macchina e ritrovati ad ottobre.

Un romanticismo tutto locale, fatto di giornate di mare bellissime a settembre nella spiaggia sotto la chiesa, o alla Fontana o più in là nella scogliera di Pontetto- che si tramanda tra generazioni, con una tenerezza infinita che solo luminescenze come quelle di questi giorni -e che hanno una riflessione iridescente, strana, argentea, color sardina- possono forse spiegare.

È dentro questa fissità baluccicante – anche dei rari bagliori qui raccontati – che sta il cuore sano della faccenda. Che ha come set un paesaggio commovente preservato da parte delle sovrintendenze e che non è mai cambiato da almeno sessant’anni (fatto unico in Italia). Ma è dentro questo vivere identico – non asfaltato da 20 anni di berlusconismo; incurante del rullo progressivo e schiacciasassi e violento del presente – che sta una strana forma di resistenza, in questo caso a sinistra.

E forse la possibile scintilla di una rivoluzione silver semipartigiana, cattivissima. Si nasconde nella bellezza delle cose. Gozzaniana, se vogliamo essere patetici, troppo esile ma viva. E in grado di inceppare e far impazzire macchine di consenso molto grosse.

