I fantasmi di Nebraska. Il cuore di tenebra di Bruce Springsteen

Il prossimo 23 ottobre uscirà il biopic Springsteen – Deliver Me from Nowhere del regista Scott Cooper. La pellicola racconta uno dei periodi più leggendari dell’odissea creativa di Springsteen: la nascita e l’incisione di Nebraska, il disco “scuro”. È come se il Boss si fosse concesso un’ultima danza solitaria nel cuore sbranato d’America prima dell’apoteosi di Born in te U.S.A.

Forse è il tempo dei biopic sui grandi musicisti e cantautori del folk e del rock. Si sa che è in lavorazione un film su Joni Mitchell diretto da Cameron Crowe, e molto ha fatto parlare la pellicola A Complete Unknown, il film di James Mangold ispirato alla gioventù folk di Bob Dylan, fino alla svolta elettrica sul palco del festival di Newport. Questo autunno nei cinema sarà la volta di un film su Bruce Springsteen, e l’attesa è già grande. Il biopic Springsteen – Deliver Me from Nowhere usci