Lorenza ha 39 anni e già una lunga carriera di musicista alle sue spalle. È una cantante di successo che tuttavia vive quasi con trepida attesa e dissimulata attrazione un fallimento che ritiene sempre più probabile e sempre più prevedibile. Il suo ultimo lavoro è pronto per uscire e chiunque attorno a lei non fa che rassicurarla sulla qualità del suo progetto musicale e soprattutto sulla sostanza di una carriera per nulla effimera, ma tutto ciò non tranquillizza Lorenza che anzi vede il fallimento più che altro come una forma d’inevitabile sconfitta.

Per Lorenza non si tratta di mettere eventualmente in liquidazione attivi e passivi di una carriera che le ha dato molto, ma di rivelare definitivamente un’inconsistenza che non la porterebbe realmente a fallire ma più che altro a scomparire. Non esistere per quello che si può definire il suo pubblico e i suoi fan, ma anche per quelli che sono i suoi affetti. Una non esistenza fatta di gesti riflessi: azioni e pensieri di cui mai si è veramente sentita proprietaria e mandataria. Lorenza percepisce se stessa solo davanti a uno specchio, in quel doppio che è puro riflesso.

Capire chi si è, è un percorso lungo e accidentato che arriva per lei come un’esigenza necessaria e improvvisa. Nel mezzo di una vita che sembrava aver saldato attorno a sé elementi solidi e tangibili: un lavoro, un compagno, due figlie, Lorenza sente il bisogno di una liberazione nuova.

Tutto quello che è stato costruito pezzo a pezzo si scioglie ora lentamente rivelandole quella scarsa solidità che aveva – a sé stessa – sempre denunciato. Quella che appariva come una struttura perfettamente composta e bilanciata si rivela così essere invece una proiezione inconsistente fatta di giustapposizioni in parte casuali e in parte non volute mai per davvero.

Elisa Fuksas regista e scrittrice e in sintesi abile perlustratrice della contemporaneità con romanzi come Ama e fai quello che vuoi (Marsilio, 2020), Non fiori ma opere di bene (Marsilio, 2022) e film come Nina del 2012 e documentari come iSola (2020) e Senza fine con protagonista Ornella Vanoni del 2021, torna in libreria con il suo quinto romanzo Buone Notizie (Mondadori) e offre un ritratto analitico della generazione degli attuali quarantenni, in bilico perenne tra apparenza e realtà, lavoro e noia, vacuità e spiritualità.

Nuova spiritualità

Tema da sempre centrale per Fuksas è infatti la ricerca di una nuova spiritualità che passi autobiograficamente dalla conversione al cattolicesimo, ma più in generale da un sentimento che nel movimento stesso della conversione vede l’acuirsi inarrestabile di infinite contraddizioni. Il successo non si oppone più oggi al fallimento, ma alla sconfitta e più precisamente ancora alla scomparsa.

Scomparire in vita è una sorta di nuova morte cerebrale da cui si può rinascere solo riscoprendo uno spazio di sé inedito e non per forza legato ai meri fatti della vita e della sua quotidianità dove oggi più ancora che ieri si tende a costruire il senso e la sostanza delle proprie vite. Il punto di vista di Lorenza e per certi versi anche la sua eccentricità aiutano a cogliere un andamento che alle volte può sembrare quasi sottilmente pedante.

Un discorso che non s’interrompe mai, ma incespica volutamente in frasi serrate e secche, in giudizi improvvisi frutto però non di uno sguardo certo e pregiudiziale sul mondo e sulle cose, ma su un’affilata rapidità di giudizio capace di cogliere l’attimo rivelandolo nella sua comicità, ma anche nella sua drammatica e cocente banalità.

Le piccole cose

Fuksas si tiene ben alla larga dalle grandi questioni ancestrali dell’esistenza, resta sui fattori minimi, sulle occasioni perdute che superficialmente potrebbero apparire solo come casualità a cui poter restare indifferenti. È nello sguardo sulle piccole cose, sul minimale che attrae e distrae, che Fuksas offre il meglio.

Buone notizie non pretende di affrontare la banalità del male, ma la tragedia del banale che invischia e impedisce ogni possibile liberazione proprio perché inconsistente e sfuggente: «Da una parte c’è il mito dei maledetti, dei divi, delle rockstar, quelli che – a partire da Gesù – muoiono in modo più o meno terribile ben prima dei quaranta, i giovani per sempre, gli eroi, i martiri che così si sottraggono alla tortura, a tratti forse anche meravigliosa, del tempo. E poi ci sono gli altri, ci siamo noi, che siamo scesi a patti. Che abbiamo una casa, una famiglia, facciamo vite in fondo normali».

Ed è la fragilità di questa normalità che Fuksas con Lorenza indaga e trasforma in un romanzo dell’attuale, di una crisi insolubile dove l’essere e l’aver fatto valgono ancor più come pensiero e atteggiamento che come consistenza dell’esistere e del fare, più di ogni possibile misurazione.

Una fragilità dunque insita perché nell’epoca dei numeri come riferimento assoluto e sostanzialmente unico, ciò che si è lo si apprezza spesso nell’ordine di qualche migliaio o molte volte anche di qualche centinaio di persone. Come le cose buone di una volta anche i numeri non sono più gli stessi – così i dischi d’oro e di platino. In un mondo fatto da oltre otto miliardi di persone non si può che parcellizzare e diventare rilevanti che per pochi individui. Chiunque può avere migliaia di amici sui social e non parlare con nessuno per mesi vivendo nel centro di una qualunque grande città.

Violenta accelerazione

Gli anni Duemila che sono in sostanza il campo da gioco di Elisa Fuksas sono stati anni di un’impressionante accelerazione dentro alla quale la violenza si è scatenata in un modo che non era stato più contemplato nei cinquant’anni precedenti e con una leggerezza e una vacuità che ha portato le persone o meglio i follower a inseguire una guerra dopo l’altra, come fosse una moda, e così l’arte è divenuta solo il riverbero di un’assenza in attesa di sconfitta.

Raccontare anche ruvidamente come fa Fuksas la necessità – spesso improvvisa come casuale – del sacro e il bisogno di spiritualità, anche in chiave ironica come nel caso di Lorenza e il suo avvicinamento ai controversi metodi dell’omeopatia, fa di Buone notizie un romanzo che supera i canoni borghesi con leggerezza, ma che affonda nelle radici di un disagio contemporaneo che è più avvertito che compreso. La spiritualità non si appoggia stucchevolmente, ma penetra nei discorsi che non sopportano più tolleranza e ira allo stesso tempo, ma che necessitano di dare corpo a un’inspiegabile dolore.

L’esplosione

Romanzo solido e avvincente, ritratto di una borghesia fuori tempo massimo fatta più da artisti che da professionisti e da guaritori più che da medici, Buone notizie rivela una nuova consapevolezza in un’autrice che non ha bisogno di esplicitare la natura della sua narrazione, ma che anzi riesce a esploderla utilizzando inizialmente i confini di un genere borghese – dalle caratteristiche molto romane – mischiandoli contemporaneamente insieme a una levigata e ben mascherata autofiction.

L’esplosione che ne determina non è una forma di tradimento, ma di evoluzione come già si percepiva chiaramente nei suoi precedenti lavori. Per Fuksas non è la realtà che entra nella finzione, ma esattamente il contrario e non come forma di fuga, ma di rifugio. Un obbligato ritorno a sé stessi in un mondo parallelo o se si vuole in un doppio di sé che vede i personaggi – Lorenza in testa – perfettamente definiti e credibili.

L’autobiografia scompare piano piano e appare allora una narrazione in cui l’ironia s’impone come necessario supporto a una storia che vive sì in un estremo minimalismo fatto di pensieri rapidi e suggestioni improvvise quanto caduche, ma che proprio per questo motivo offre un terreno di confronto estremamente seducente. Buone notizie può essere più semplicemente definito come una storia d’amore in cui il riflesso si confonde con lo sguardo sull’altro dando adito a indagini che in un’alternanza danzante di sguardi confondono e chiariscono, sovrapponendo ciò che si é da ciò che si vede di sé.

Buone notizie (Mondadori, pp. 370, euro 20) è un romanzo di Elisa Fuksas

