La storia raccontata ne I buoni non esistono è ispirata a un politico latitante legato ai clan. La realtà supera la fantasia in questo intreccio che mescola hard boiled e noir mediterraneo

Ognuno sceglie i libri da leggere seguendo personalissimi criteri. Ci sono quelli che la trama prima di tutto; quelli che si fermano al prologo; quelli che potremmo definire i puri di Gabriel Garcia Marquez per i quali le prime due righe dell’attacco contano più di tutto il resto; e ci sono anche quelli che fulminati dal titolo se ne innamorano. A ciascuno il suo, per dirla, appunto, con un fortunato titolo della letteratura italiana.

Il romanzo “I buoni non esistono” di Gianfrancesco Turano mette d’accordo un po’ tutti: a partire dal titolo azzeccatissimo, adeguato a sintetizzare la fine di ogni certezza persino dentro i santuari dove si predicava il concetto manicheo delle forze del bene contro l’esercito del male. E da quanto sta accadendo al mondo dei buoni per definizione nulla promette bene: i magistrati in guerra, l’antimafia che ha perso l’orientamento, i paladini della legalità smascherati.

Poi c’è il prologo. Trenta parole, tre righe asciutte, che svelano il sentiero seguito dal narratore senza tuttavia rivelare (i giovani direbbero spoilerare) l’approdo finale: «Diceva mia madre che tra buoni e cattivi c’è una linea. Alcuni non la vedono. Per altri non esiste. Questo deserto è fatto di linee invisibili. Si chiama Rub’ al-Khali». Già si capisce dove l’autore vuole condurre il lettore: sul palcoscenico della realtà attuale, gli attori protagonisti portano in scena il loro lato più oscuro. Alcuni privi della capacità di provare una qualsiasi emozione, altri, al contrario, disillusi e feriti dal cinismo del mondo hanno trovato rifugio nel disincanto.

Nel deserto di linee invisibili, addobbato di grattacieli d’ogni forma, inizia questa storia. A Dubai. Un luogo, ma che l’autore trasforma in un personaggio. Divenuto residenza coatta di un deputato della Repubblica italiana. Non saremo certo noi a dirvi chi è o chi era il potente politico complice della più potente organizzazione mafiosa al mondo: il gioco non comporta uno sforzo immane, ma fornire l’identità del nostro parlamentare in fuga leverebbe gusto alle pagine succose del romanzo.

Perciò dovrete accontentarvi dal nome di fantasia: Ranieri Averardi, di Reggio Calabria, figlio del Grande armatore, condannato per complicità con la ‘ndrangheta e fuggito a Dubai. Latitante per quasi dieci anni nella città che accoglie capitali di dubbia provenienza da tutto il mondo. Di Ranieri possiamo solo aggiungere che un giorno di alcuni anni fa, durante la latitanza, è morto. Poco prima di lui era morta anche la madre, moglie del Grande armatore. Tutto vero, ribadiamolo.

La scelta stilistica permette però di andare oltre le carte giudiziarie, le verità processuali, la gelida riproduzione delle sentenze passate in giudicato. L’autore, che è anche un inviato del settimanale l’Espresso, lo sa bene perché tante volte i cronisti raccolgono elementi veri ma impubblicabili per mancanza di prove schiaccianti. Nel romanzo, a differenza dell’inchiesta giornalistica, le confidenze di investigatori esperti o fonti autorevoli a conoscenza dell’intrigo possono trovare il loro sfogo naturale.

E sul deputato della Repubblica latitante a Dubai le certezze giudiziarie sono certamente modeste rispetto alla mole di informazioni raccolte sulle ombre della sua carriera politica e sull’apporto fornito alla ‘ndrangheta a partire dalla metà degli anni Novanta. Torniamo, però, ai fatti. O meglio all’intreccio narrativo tra fatti realmente accaduti e quelli che il giornalista conosce ma di cui non ha le prove, per citare Pierpaolo Pasolini.

Insospettito dalla morte della moglie del Grande armatore nonché madre del Grande latitante, il fratello di Ranieri considera necessario indagare. Per farlo, tuttavia, si rivolge a un’agenzia di investigazione privata. Bussa alla porta della società Acme. Non sappiamo se la sigla sia un tributo all’omonima ditta immaginaria dei Looney Tunes. Di certo Claudio Averardi va da loro a chiedere aiuto. La giustizia, d’altronde, lo sa bene il fratello del Grande latitante, è più facile ottenerla imboccando binari paralegali.

L’autorità giudiziaria ha tentato nove anni di riportare nelle carceri italiane Ranieri, figurarsi se è capace di risolvere il caso. Ecco dunque l’inizio di tutto. Da Dubai arriviamo a Milano. Dal deserto alla città prosciugata dall’afa di giugno. Claudio Averardi gocciolante di sudore aspetta l’ex poliziotto al quale darà l’incarico di indagare sulla morte della madre. Sulla trama è inutile dire altro. Daremmo troppi elementi utili per scoprire la vera identità del parlamentare berlusconiano, latitante morto a Dubai.

Ancora una cosa, però, va detta e riguarda più la scrittura de “I buoni non esistono”. La realtà è la cifra di questo noir. I riferimenti a vicende di attualità di cui si è parlato molto si susseguono. La stessa Acme ricorda nei personaggi che la popolano la parabola degli spioni di Equalize, la centrale di investigazione milanese al servizio del potere finanziario e politico con dossier utili contro i nemici.

Il romanzo è certamente un omaggio al genere hard boiled americano degli anni Trenta. Eppure la contaminazione è vasta: è evidente il ritmo da American tabloid di James Ellroy; l’ironia spietata della coppia Hap e Leo creata da Joe Lansdale; è immanente l’intensità malinconica del noir mediterraneo.

A chi appartiene?, è la formula usata in Calabria per chiedere di chi si è figli. Voi lo avete capito a chi appartiene Averardi nella sua identità reale? Ma, soprattutto, una volta finito il libro vi chiederete se le categorie con cui abbiamo diviso il mondo siano ancora valide. Esiste, insomma, questa linea tra buoni e cattivi?

