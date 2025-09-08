Il settore della musica classica, in Italia, vive da anni un lento ridimensionamento, tra sale da concerto che faticano a riempirsi, orchestre stabili ridotte a poche unità, politiche culturali poco lungimiranti e una scarsa capacità di rinnovarsi. L’orchestra filarmonica umbra Vittoria Calamani, nata nel 2019, composta da musicisti under 35, prova a invertire questa narrazione.
Cambiare musica. Storia della filarmonica Calamani
08 settembre 2025 • 18:51Aggiornato, 08 settembre 2025 • 18:55
