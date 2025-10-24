Cibo

Quando i camionisti erano i veri critici gastronomici

Alberto Grandi
24 ottobre 2025 • 07:00

Quando non c’erano app e influencer, scegliere dove mangiare era un gesto istintivo. Il numero di automobili davanti alla trattoria erano già una recensione. I fratelli Michelin nel 1900 lo avevano capito prima di tutti

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è come si salvano i ristoranti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Un t

Per continuare a leggere questo articolo

Alberto Grandi

Insegna Storia dell'alimentazione e Storia dell'integrazione europea all'Università di Parma. Si occupa di corporazioni medioevali e di regolazione dei mercati in età preindustriale. Ha pubblicato oltre cinquanta saggi e articoli scientifici in Italia e all'estero, tra i quali spicca il best seller Denominazione di Origine Inventata, Mondadori, 2018.