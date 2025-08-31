Nel contesto della Mostra del cinema di Venezia, nello spazio di Isola Edipo, un incontro su una delle figure cardine del femminismo italiano. La regista Gianna Mazzini, fondatrice di Labodif: «Cos’è il female gaze? È riscrivere l’idea stessa di protagonismo. Riscrivere la struttura di una storia, cosa è importante guardare e cosa meno. È l’operazione che Carla Lonzi ha fatto tutta la vita. E serve ancora moltissimo»

VENEZIA – Nel contesto della Mostra del cinema di Venezia, lo spazio di Isola Edipo sta assumendo una centralità particolare, soprattutto sul piano politico. Il progetto è nato attorno all’Edipo Re, la storica barca a vela che ha ospitato Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, oggi trasformata in un laboratorio creativo. E proprio l’imbarcazione, domenica 31 agosto, ha issato la nuova vela “From Venice to Gaza”, un messaggio chiaro di attenzione a ciò che sta accadendo nel mondo.

Durante la stessa giornata si è svolto l’evento “Guarda, anzi guarda meglio: Carla Lonzi, le immagini e l’opera di sé”. Incontro curato dalla regista Gianna Mazzini e dall’economista Giovanna Galletti, fondatrici di Labodif, che rientra tra i principali appuntamenti del festival di Isola Edipo, che quest’anno ha come focus “Il luogo delle donne, della sostenibilità e dell’inclusione”.

Gianna Mazzini durante l'incontro su Carla Lonzi a Venezia

Mazzini, in che modo Lonzi, figura cardine del femminismo italiano, ha sviluppato una visione delle immagini che va oltre l’estetica, considerandole un mezzo per l’autodeterminazione e il dialogo con il presente?

Carla Lonzi ha fatto dell’immagine non un terreno di rappresentazione ma di autenticità. Quando, ormai più di 20 anni fa, girai il mio documentario su di lei Alzare il cielo, una cosa mi colpì: la quantità incredibile di foto, di filmini Super8, di scritti, di registrazioni che aveva prodotto su di sé. Stiamo parlando di un tempo storico in cui riprendersi non era facile come ora, non esistevano smartphone, servivano cineprese, macchine fotografiche, audio registratori a bobine. Tenere traccia di sé era di necessità un’operazione consapevole, non distratta. La cosa che la spingeva era il tentativo di dare forma a qualcosa che prima non l’aveva: la vita di una donna non mediata dal sistema patriarcale. Lei che, dopo l’abbandono del mondo dell’arte contemporanea, era solita dire che «l’unica opera d’arte di una donna è fare della propria vita un capolavoro».



Il pensiero di Lonzi è stato spesso definito come una «decostruzione radicale e senza compromessi» del patriarcato. Potrebbe spiegare come questa radicalità si manifesta non solo nella sua teoria, ma anche nella pratica del lavoro culturale che lei proponeva?

La radicalità, nel senso di “andare alla radice”, è certamente stata la cifra della sua vita. «Decostruzione radicale» nel senso di indisponibilità a farsi raccontare dall’altro da sé. Lonzi ha “semplicemente” rifiutato l’oggettività imposta dalla cultura patriarcale e rivendicato la soggettività come unica forma autentica di conoscenza. E l’ha fatto in anni in cui non era facile farlo. Scrivere di sé, fotografarsi, riprendersi non è stato per lei narcisismo, ma sottrarsi consapevolmente alla rappresentazione dell’altro per dire finalmente di sé.

In che modo i principi e gli obiettivi di Labodif, come la valorizzazione della differenza e la «riscrittura del simbolico femminile», si applicano alla rilettura della figura e del pensiero di Lonzi?

Lonzi è una delle madri simboliche del nostro lavoro. È base, materia viva della nostra Scuola. Labodif sta per “Laboratorio della differenza”. Lei è la donna che ha osato parlare di differenza negli anni della parità. Erano gli anni ‘70. Mentre tutto il movimento esplodeva e chiedeva parità lei osava saltare questo passaggio e affermare la differenza. «La donna è l’altro rispetto all’uomo. L’uomo è l’altro rispetto alla donna. L’uguaglianza è un tentativo ideologico per asservire la donna a più alti livelli». Alla luce del nostro metodo, Carla Lonzi ha vissuto un nuovo modo di abitare il mondo: non separando l’io e le relazioni, non svalutando l’esperienza, non fermandosi ai risultati ma ignorando i percorsi, non temendo la contraddizione, facendo della propria esistenza un atto pubblico.

Si è parlato molto di Carla Lonzi e del suo rapporto con l'arte. A suo avviso, come può il suo lavoro ispirare oggi un nuovo approccio femminista alla produzione culturale?

Per Lonzi, ogni donna che rifiuta il ruolo che le è stato assegnato è un’artista. Ogni gesto di consapevolezza, ogni atto di autoaffermazione, ogni rifiuto del compromesso è un atto creativo, un’opera irripetibile. Lonzi non ha usato l’autobiografia per raccontarsi “come persona pubblica” o per ricostruire una carriera. La sua è una forma di autobiografia frammentaria, intima, militante, dove l’esperienza soggettiva diventa conoscenza e di messa in discussione del potere. E questo serve ora come non mai.

In che modo il pensiero di Lonzi può ancora offrire una chiave di lettura per affrontare le sfide del cinema contemporaneo e la rappresentazione delle donne sullo schermo?

Nel seminario dell’anno scorso a Isola Edipo (“Una bambola, una zitta e una presunta assassina. Rilettura di Barbie, C’è ancora domani e Anatomia di una caduta”) parlammo di male e female gaze. Come Laura Mulvey ci ha insegnato, male gaze, ovvero lo sguardo maschile, non è solo una questione di contenuti; le storie raccontate da un punto di vista maschile erano incentrate su personaggi maschili eroici che compiono imprese e in cui le figure femminili sono figure di contorno, senza un arco narrativo proprio.

Posso usare il male gaze anche mettendo al centro una protagonista. Sarà semplicemente la versione femminile di una idea di protagonismo maschile. Può esserci male gaze nello sguardo di una regista proprio come il patriarcato non abita solo negli uomini.

Cos’è allora il female gaze? È riscrivere l’idea stessa di protagonismo. Riscrivere la struttura di una storia, cosa è importante guardare e cosa meno. È l’operazione che Carla Lonzi ha fatto tutta la vita. E serve ancora moltissimo.

© Riproduzione riservata