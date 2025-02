Guendalina Middei è un’insegnante, ha 400mila follower, lettori appassionati come lei che in Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita. I classici che ti mettono in salvo racconta, attraverso i grandi classici della letteratura, una storia di rinascita

«Il coraggio di Antigone che si batte per le proprie idee, il dolore di Priamo per il figlio ucciso da Achille, il malessere di Lady Chatterley, prigioniera di una relazione vuota e di un compagno incapace di amare. Nei sentimenti dei protagonisti della grande letteratura ci immedesimiamo. E così scopriamo che i classici ci possono salvare, ci aiutano a sentire più intensamente, a porci domande più ardite, a conoscere meglio noi stessi e a non sentirci più soli. Sono libri da vivere». È con questo intento che Guendalina Middei ha scritto Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita. I classici che ti mettono in salvo (Feltrinelli, 2025).

Dopo il successo di Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera (Feltrinelli, 2024), Middei ci racconta, attraverso i grandi classici della letteratura, una storia di rinascita. In un viaggio tra gli scrittori, le indimenticabili figure femminili e gli antieroi della letteratura antica e moderna, l’autrice si confessa e ci racconta quei libri che più di tutti hanno portato scompiglio nella sua vita. «Perché tutto ciò che ha il potere di turbarci e sorprenderci finisce per salvarci».

Il piacere dei classici

Middei, alias Professor X, che conta sui propri canali social oltre quattrocentomila lettori appassionati, si dedica all’insegnamento nei licei e alla scrittura. Con Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera, stabilmente in testa alla classifica dei best seller di critica e storia della letteratura, ha iniziato il suo percorso nella saggistica divulgativa.

«Volevo far scoprire la magia dei classici, perché ho notato che spesso vi è una paura, una resistenza, il timore, forse ereditato dalla scuola, che i classici siano impegnativi. La lettura, invece, quando non è un’imposizione può aiutarci ad affrontare la vita. Per questo nel nuovo libro ho ripercorso alcuni libri che mi hanno aiutata in alcuni momenti di solitudine, abbandono, tristezza. Sono libri che ho amato, vissuto e sentito come amici, che mi hanno dato le parole e la forza che mi mancava».

«Sui social come in classe parto sempre dalle domande. Perché Antigone agisce in questo modo? Perché Il lupo della steppa si sente solo? È così che possiamo immedesimarci nelle emozioni dei personaggi, entrare nelle storie e viverle. Per me è il modo di avvicinare alla letteratura anche chi la teme. Tutti devono potersi avvicinare alla letteratura», ribadisce Guendalina Middei alludendo alle polemiche scatenate dal parlare dei classici su TikTok.

«I classici sono universali perché raccontano le emozioni umane che sono universali. Nella frase di Antigone “io sono nata non per odiare ma per amare”, tutti possiamo riconoscere la solitudine e anche il coraggio di chi va controcorrente in nome delle proprie idee. Oppure in Lolita di Nabokov ritroviamo le relazioni d’amore tossiche in cui si perde la propria identità e ci si sottomette al volere dell’altro. Spesso immaginato come un romanzo erotico e trasgressivo, Lolita è invece secondo me un romanzo di formazione al contrario, che in un momento di smarrimento mi ha aiutata a riflettere».

Grandi amori

Ma con chi è stato amore a prima vista? «Da adolescente amavo i russi, che non ho più abbandonato. Nei classici russi ho trovato un’intensità dei sentimenti, grandi interrogativi e grandi inquietudini, soprattutto in Dostoevskij. In particolare ho a cuore Delitto e castigo e I fratelli Karamazov. Dostoevskij ha dato vita a dei personaggi che riescono a rispondere alle nostre domande più intime, ci mostra le ombre ma anche la luce. Perciò è lo scrittore che mi ha insegnato a trasformare l’oscurità in bellezza. Leggere Dostoevskij è un cammino esistenziale, è un po’ come fare un viaggio nell’anima».

«Poi a 20 anni ho riscoperto il mondo greco. In particolare tra i grandi tragediografi greci mi è rimasto impresso Sofocle, perché osteggiato da tutti lotta per fare la cosa giusta, racconta il conflitto tra l’individuo e la società, le scelte che dobbiamo fare, la ricerca del proprio destino. Io credo che sia i russi che i greci siano letture importantissime a ogni età della vita, ma soprattutto quando si è giovani e alla ricerca del proprio posto nel mondo».

Negli anni Guendalina Middei ha imparato a dialogare con i personaggi dei suoi libri preferiti e a viaggiare tra le storie che l’hanno soccorsa in alcuni momenti particolari. «Un personaggio che mi è rimasto impresso è Ivan de I fratelli Karamazov, una persona cupa, rassegnata, che ha perso la fiducia nel mondo e che in un momento di agnizione, parlando con il fratello, descrive le foglioline viscose a primavera. “Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso”, la frase di Ivan mi ha spesso ricordato che a volte la vita non deve essere razionalizzata, per quanto la ragione tenti di afferrarla c’è una pienezza della vita che va vissuta, sentita. Così come Harry del romanzo Il lupo della steppa, è un altro personaggio cupo che medita il suicidio, ma poi incontra Erminia con cui inizia lezioni di ballo: bisogna essere capaci di prendere la vita con leggerezza, che è, per dirla con le parole di Calvino, la capacità di “planare sulle cose”. Un’altra scena a cui ripenso spesso è quella in cui Ulisse sta per arrivare finalmente a Itaca, ma i compagni aprono l’otre di Eolo e la barca viene scaraventata lontanissimo. All’inizio Ulisse s’infuria, ma poi dice: “sopportai e rimasi”. A volte la vita è sopportare, nel senso di accogliere l’imprevisto, ma soprattutto restare e continuare a combattere».

Libri tenebrosi

I classici russi e greci quindi sono per Guendalina Middei quei libri che danno le parole per esprimere ciò che si ha dentro. «Altri sono i libri in cui camminiamo e ci muoviamo con gioia. Guerra e pace, I Buddenbrook, Il rosso e il nero, Il gattopardo, i romanzi di Dickens, sono quelle storie che ti accolgono e in cui non vedi l’ora di tornare a immergerti».

Vi è un’ultima categoria di libri secondo Middei, quelli che sfuggono a qualsiasi classificazione, che chiama «libri tenebrosi». «Sono quei libri, come Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij, che provocano un sentimento di sconcerto, uno slittamento interiore, che fanno crollare tutte le certezze e che arrivano come uno scossone a rimettere tutto in discussione, ma aiutano a percorrere sentieri inesplorati. La letteratura spalanca mondi che non avremmo mai immaginato».

Cure librarie

Secondo Middei esiste un libro per ogni fase della vita. «A chi sta affrontando un momento di difficoltà consiglierei di leggere o rileggere l’Odissea, a chi vive un amore tormentato Anna Karenina o Madame Bovary, chi vuole riappropriarsi di sé stesso troverà piacere nel leggere Lolita o L’amante di Lady Chatterley, invece Il lupo della steppa di Hermann Hesse per chi vuole ritrovare il gusto della vita e tornare a sorridere».

L’importante è scegliere il libro giusto al momento giusto. «Leggere è un po’ come innamorarsi, scatta quella scintilla con i libri se in un particolare momento ci parlano. Allora riusciamo ad ascoltare la loro musica interna, i loro sapori, i profumi».

Leggere può anche essere un atto rivoluzionario, come per Azar Nafisi che, nel suo Leggere Lolita a Teheran, equipara la Repubblica islamica alla “casa dei morti” di Dostoevskij. Immaginare un mondo diverso attraverso le parole è un processo di ribellione e creazione di una realtà alternativa, a volte unica salvezza possibile».

Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita. I classici che ti mettono in salvo (Feltrinelli 2025, pp. 240, euro 16,15) è un libro di Guendalina Middei

